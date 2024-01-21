Seracılığa yeni düzenleme

Tarımda planlı üretimle yeni bir döneme hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı üretimin tamamını kayıt altına almayı hedefliyor. Seracılık sektöründe de yasal düzenleme yapılacak. Antalya’da Seracılık Çalıştayı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 485 bin dekar alanda kayıtlı üretim yapıldığını bu alanın toplam seracılığın yüzde 60’ını oluşturduğunu ve kalan yüzde 40’lık alanın bu yıl yapılacak mevzuat düzenlemesiyle kayıt altına alınacağını söyledi.

PİYASAYA 9,4 MİLYON TON SEBZE VE MEYVE

Sektörde kayıt altına alınan işletmelerin teşviklerden de yararlanacağını kaydeden Bakan Yumaklı, seracılığın son 21 yılda yüzde 123 büyüyerek, piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ettiğini açıkladı. Türkiye’nin tarımda 30 milyar dolarla net ihracatçı olduğunu belirten Yumaklı, “Bu yıl 31 milyar dolar olmasını öngörüyoruz. Jeotermal potansiyelimizi verimli kullanmak için Organize Tarım Bölgeleri’ne (OTB) yönelik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Aydın ve Denizli’deki OTB’lerde üretime başladık. Balıkesir Gönen’de bırakın Avrupa’yı, dünyanın en büyük Organize Tarım Bölgesini kuruyoruz” dedi.

Antalya’nın 365 gün üretim yaptığının altını çizen Yumaklı, “Planlı üretim çok önemli. Her yıl farklı bir ürün üretimi ile bu iş olmaz. Bugünü değil yarını da düşünmeliyiz” dedi. Yumaklı, “Örtüaltı tarımda planlama yapmamız gerekiyor. Örtüaltı üretimi için alt yapıyı optimum şekilde kullanmış olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Topraksız alanda da büyümemiz lazım

SERA-BİR Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Pekdemir de çalıştayda, “Avrupa ile rekabet gücümüze baktığımızda jeotermal elimizdeki önemli bir güç. Bizim bu alanda güçlenmemiz gerekiyor. Ülke olarak sera OSB’lerimizi arttırırsak üretimde güçlü oluruz. Domates ihracatımız giderek artıyor. Seralarımızın istihdama katkısı büyüyor. 811 bin dekar topraklı sera var. Ama bizim topraksız seralarda da adım atmamız lazım. Henüz topraksız sera oranımız yüzde 2 seviyesinde gidecek çok yolumuz var” diye konuştu.







