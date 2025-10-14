Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Şerhli araca mülkiyet ihlali kararı

Şerhli araca mülkiyet ihlali kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:0014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

2010 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde kaçakçılık yaptığı ihbar edilen bir araçta 2 bin 500 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olay sonrası yerel mahkeme, mal sahibinin aracına fiilen el koymadan, trafik siciline “satılamaz-devredilemez” şerhi konulmasına karar verdi. Başvurucu, davada sanık değil “malen sorumlu” sıfatıyla yer aldı. Mahkeme, 2013 yılında araca el konulmasını gerektiren bir durum bulunmadığına hükmederek şerhin kaldırılmasına ve aracın iadesine karar verdi. Ancak karar temyizde bozuldu. Dosya yeniden Yargıtay’a taşındı. 13 yılı bulan yargılama süreci, zamanaşımı nedeniyle 2023’te sona erdi. Anayasa Mahkemesi, sicile şerh konulup yıllarca sürdürülen kısıtlama için etkili ve erişilebilir başvuru yolunun belirsiz olduğunu belirledi. Bu belirsizliğin mülkiyet hakkını ihlal ettiği kararını verdi.



#Otomotiv
#Ekonomi
#Şerh
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak: İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi detayları