Şerhli araca mülkiyet ihlali kararı

Olay sonrası yerel mahkeme, mal sahibinin aracına fiilen el koymadan, trafik siciline “satılamaz-devredilemez” şerhi konulmasına karar verdi. Başvurucu, davada sanık değil “malen sorumlu” sıfatıyla yer aldı. Mahkeme, 2013 yılında araca el konulmasını gerektiren bir durum bulunmadığına hükmederek şerhin kaldırılmasına ve aracın iadesine karar verdi. Ancak karar temyizde bozuldu. Dosya yeniden Yargıtay’a taşındı. 13 yılı bulan yargılama süreci, zamanaşımı nedeniyle 2023’te sona erdi. Anayasa Mahkemesi, sicile şerh konulup yıllarca sürdürülen kısıtlama için etkili ve erişilebilir başvuru yolunun belirsiz olduğunu belirledi. Bu belirsizliğin mülkiyet hakkını ihlal ettiği kararını verdi.