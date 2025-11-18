SETA ve Kuveyt Diplomasi Enstitüsü arasında stratejik işbirliği anlaşması

Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Kuveyt Suud Al-Nasır Al-Sabah Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Törene, Kuveyt’in Türkiye Büyükelçisi Abdülaziz Al-Adwani de katıldı.
İlk eğitim programı başladı
Anlaşma kapsamında, 17 Kasım itibarıyla Kuveytli diplomatlara yönelik özel bir eğitim programı başlatıldı. Ankara’daki SETA merkezinde yürütülen programda, Türkiye’nin önde gelen araştırmacı, uzman ve akademisyenleri tarafından bölgesel dinamikler, uluslararası gelişmeler ve Türk dış politikasının karar alma süreçleri ele alınıyor.
Savunma ve teknoloji kurumlarına ziyaret
Eğitim programı, Türkiye’nin savunma sanayii ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren önemli kurum ve şirketlerine yapılacak saha ziyaretlerini de içeriyor. Bu ziyaretlerle, üretim ve inovasyon süreçlerinin yerinde gözlemlenmesi hedefleniyor. Katılımcılar ayrıca Ankara’daki çeşitli düşünce kuruluşlarını ziyaret ederek stratejik analiz ve politika geliştirme alanındaki çalışmaları yakından inceleme fırsatı bulacak.