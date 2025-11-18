Yeni Şafak
SETA ve Kuveyt Diplomasi Enstitüsü arasında stratejik işbirliği anlaşması

10:3318/11/2025, Salı
Türkiye ve Kuveyt arasında akademik, diplomatik ve araştırma alanlarında uzun vadeli stratejik işbirliğini derinleştirecek yeni bir dönem başlıyor.
Türkiye ve Kuveyt arasında akademik, diplomatik ve araştırma alanlarında uzun vadeli stratejik işbirliğini derinleştirecek yeni bir dönem başlıyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Kuveyt Suud Al-Nasır Al-Sabah Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Törene, Kuveyt’in Türkiye Büyükelçisi Abdülaziz Al-Adwani de katıldı.

Mutabakat zaptına Kuveyt adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Enstitü İşlerinden Sorumlu Büyükelçi Nasser Al-Subaih, SETA adına ise Vakıf Genel Koordinatörü Prof. Nebi Miş imza attı.
Anlaşma, iki ülke arasında akademik ve araştırma alanındaki işbirliğini geliştirmeyi, ayrıca insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik programları desteklemeyi amaçlıyor.

İlk eğitim programı başladı

Anlaşma kapsamında, 17 Kasım itibarıyla Kuveytli diplomatlara yönelik özel bir eğitim programı başlatıldı. Ankara’daki SETA merkezinde yürütülen programda, Türkiye’nin önde gelen araştırmacı, uzman ve akademisyenleri tarafından bölgesel dinamikler, uluslararası gelişmeler ve Türk dış politikasının karar alma süreçleri ele alınıyor.

Savunma ve teknoloji kurumlarına ziyaret

Eğitim programı, Türkiye’nin savunma sanayii ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren önemli kurum ve şirketlerine yapılacak saha ziyaretlerini de içeriyor. Bu ziyaretlerle, üretim ve inovasyon süreçlerinin yerinde gözlemlenmesi hedefleniyor. Katılımcılar ayrıca Ankara’daki çeşitli düşünce kuruluşlarını ziyaret ederek stratejik analiz ve politika geliştirme alanındaki çalışmaları yakından inceleme fırsatı bulacak.

İşbirliği ilişkileri derinleştiriyor

SETA ile Kuveyt Diplomasi Enstitüsü arasındaki bu işbirliği, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine, akademik ve diplomatik alanlarda yeni ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Her iki kurum, anlaşmanın uzun vadeli stratejik ortaklığın temini açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.
