SGK primi teşviklerle düşürülebilir

Şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden birini çalışan giderleri oluşturuyor. Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte bu maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin tüm işletmeler, bu yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, SGK primine yönelik en çok ilgi gören teşvikleri sıraladı. Listenin başında “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi teşviki” yer aldı. Bu teşvikte çalışanların esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.