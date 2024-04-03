SGK primi teşviklerle düşürülebilir

Şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden birini çalışan giderleri oluşturuyor. Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte bu maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin tüm işletmeler, bu yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, SGK primine yönelik en çok ilgi gören teşvikleri sıraladı. Listenin başında “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi teşviki” yer aldı. Bu teşvikte çalışanların esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.
EMEKLİ İSTİHDAMINA 5 PUANLIK İNDİRİM
Emekli çalışan istihdam edenlere özel olarak uygulanan teşvik en çok talep görenler arasında yer alıyor. Emekli olanları istihdam eden şirketlerde işveren sosyal güvenlik priminin sosyal güvenlik priminin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor. Aynı zamanda işsizlik ödeneği alan sigortalıların özel sektörde işe başlaması durumunda, bu kişilerin işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin yüzde 1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Özel sektör işverenleri tarafından 1 Mart 2011-31 Aralık 2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.
ENGELLİ PERSONELE %100 ORANINDA DESTEK
Yine istihdam edilen engelli çalışanların, sigorta primi işveren hisselerinin tamamı karşılanıyor. Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31 Aralık 2028 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanıyor. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 1. maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektörde istihdamı halinde, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta priminin tamamı karşılanıyor.