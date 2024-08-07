Şifa deposu aronya ile markalaştı

Girişimci Aylin Kalafatoğlu, 10 yıl önce eşiyle birlikte tarım sektöründe çalışma kararı aldı. Başlangıçta 100 bin dolar yatırımla aronya bahçesi kuran Kalafatoğlu, Dr. Aronia markasıyla 2022 yılında faaliyetlerine başladı. Dünyanın antioksidan oranı en yüksek sağlık ve şifa kaynağı süper meyvesi olarak kabul edilen aronya üzerinde Ar-Ge çalışmalarına başlayan Aylin Kalafatoğlu, bu sayede birçok inovatif ürünle pazarda adını duyurmaya başladı. ‘Dikimden hasata, hasattan sofraya’ sloganıyla tarım sektöründe kendine yer edinen marka, yüzde 100 aronya içerikli meyve suyu, aronya sirkesi, aronya tuzu, aronya meyve kurusu, aronya balı, reçel, marmelat, Türk kahvesi ve aronya çayı gibi çeşitli ürünleri piyasaya sundu.





ARONYA ÇAYI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Aronyayı herkesin tüketebileceği bir forma dönüştürmek istediklerini ifade eden Aylin Kalafatoğlu, “Meyve kurusunu, meyve suyu içemeyenlerin sirke veya çay/kahve olarak tüketebilmesi için yüzde yüz aronya içeriğini kullanarak, herkesin günlük yeme rutinine kolayca ekleyebileceği bir ürün haline getiriyoruz” dedi. Aronya çayının, bugüne kadar sundukları ürünler arasında en yenilikçi diyet ürünü ödülünü aldığını söyleyen Kalafatoğlu, “Ayrıca, aronya balı, aronya özütü ve aronya tuzu, en yenilikçi ürün bileşenleri olarak finale kalan ilk 3 üründen biri oldu” şeklinde konuştu.





ÖNCELİĞİMİZ AMERİKA VE AVRUPA PAZARI

Aylin Kalafatoğlu, ürünlerin yetkin tesislerde; uzman üretim mühendisi, gıda mühendisi, akademisyen, sağlık uzmanları, fitoterapi fonksiyonel uzmanları ve diyetisyenlerden oluşan profesyonel kadro danışmanlığında hazırlandığını ifade etti. Yeni bir oluşumun içerisinde olduklarını söyleyen Kalafatoğlu, “Ürünlerimiz ve reçetelerimiz yenilendi” dedi. Dr. Aronia olarak, geçen yıl üretimi yüzde 300 artırma başarısı gösterdiklerini dile getiren Kalafatoğlu, “İç pazarda sürdürülebilir büyümenin yanı sıra yurt dışında da kapsamlı şekilde varlık göstermeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz Amerika, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Arabistan” ifadelerini kullandı.





MAKiNELi TARIMLA VERiMLiLiK ARTIYOR

Dr. Aronia markasının kurucusu Aylin Kalafatoğlu, tarım sektöründe yaşanan eleman sıkıntısına dikkat çekti. Makinalı tarıma yönelerek, eleman sıkıntısını hafifletmeye çalıştıklarını vurgulayan girişimci Kalafatoğlu, şöyle konuştu: “Firmamız, aronya yetiştiriciliğinde dikimden hasada kadar makineli tarımı kullanarak verimliliği artırıyor ve iş gücü sorununu minimize ediyor. Türkiye'nin tek yetkili distribütörü olduğumuz tarım makineleri ile hem nakit hem de zaman tasarrufu sağlarken, sektörde kalite ve yenilikçilikte öncü bir konumda yer alıyoruz.”



