Sıfır araç satanlar 2. el satamasın

ÖTV’de yapılan yeni düzenlemenin ardından araç fiyatlarında indirim bekleniyor. Otomotiv sektöründeki esnaflar, ÖTV düzenlemesinden sonra ilk olarak sıfır araçlara, zamanla ikinci el otomobillere indirim gelebileceğini belirtiyor. Vatandaşlar, fiyatlardaki dalgalanmadan şikayet ederken, ikinci el otomobil esnafı ise özellikle sıfır araç satan bayilerin ikinci el araç satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini vurguluyor. Bayilerin fırsatçılık yaptığını belirten esnaflar, sektörde al-satçıların da çoğaldığına dikkat çekiyor.

ÇİP KRİZİ PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara’nın 2’nci el otomobil piyasanın kalbi olan OTONOMİ'de esnaf ve vatandaşlar düşüncelerini Yeni Şafak’a aktardı. Artan araç taleplerinin giderilmesi için sıfır araçların piyasada daha çok olması gerekliğini belirten esnaf Osman Boztepe, "ÖTV indirimin sıfır araçlara geldikten sonra bir düşme yaşanabilir. ÖTV indirimi sıfır araca gelir. Sıfır araca geldikten sonra belirli bir indirim 2’nci elde yaşanır. Sıfır araç üretiminde bir sorun var. Sıfır araç üretimi yeniden hızlanırsa ikinci elde bir düşme yaşanır" dedi.

STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

ÖTV kararının bir hareketlilik getirebileceğini söyleyen esnaf Mustafa Oruç da, "Dünya genelinde bir kriz var elbette. Araç piyasasında sirkülasyon olması lazım, ÖTV vatandaşın yararına olur, bir canlılık getirir" dedi.

Esnaf Ertan Yıldız, ÖTV indirimi olsa bile bayilerin stokçuluğunun ve filo satışının engellemesi gerektiğini söyledi. Hulusi Cankurtaran da sıfır otomobil satan bayilerin ikinci el araç satmaması gerektiğini söyledi. Cankurtaran, "Yan şirketlere satmasından sonra araç fiyatları sıfır fiyatından daha yüksekten satılıyor. Bwwu durumda piyasayı yükseltiyor’’ dedi. Araba bakmaya gelen vatandaşlardan Nuri Coşar, araçların ihtiyaçtan daha çok yatırım aracı olmaya başladığının altını çizdi. Coşar, “Yatırım aracı olarak gören vatandaş bu araçları yüksek fiyata satmaya başladı. Bu da fiyatları yükseltti. Kredi kartı ve kredi çekerek alınan araçlar da piyasaya etki yaptı. Bunların yanında bir de fırsatçılık var. Fırsatçılık piyasayı inanılmaz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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