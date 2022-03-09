Sıfır emisyonla temiz üretim

Türkiye, “2053 yılı için sıfır emisyon” hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu hedeflere yoğunlaştı. İşte önümüzdeki süreçte atılması beklenen adımlar.

DAHA AZ SERA GAZI

2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde imalat sanayinin ve alt sektörlerinin uzun vadeli payları belirlenecek. Karbon yoğun sektörler başta olmak üzere imalat sanayi sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yol haritaları ve destek mekanizması oluşturulacak.

ATIKLARDAN HAM MADDE ÜRETİLECEK

Emisyon azaltımı amacıyla atıktan türetilmiş yakıt üretiminin artırılması için ilgili bakanlıklar, belediye ve sanayi tesisleri ortak çalışma yapacak. Döngüsel ekonomi hedefleri çerçevesinde yeniden kullanım, atıkların yan ürün, alternatif hammadde olarak kullanılması ve geri dönüşüm/geri kazanım ile elde edilen ürünlerin zorunlu kullanım oranlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılarak, destek mekanizmaları geliştirilecek.

YEŞİL SANAYİ İÇİN ALT YAPI

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon sisteminin işletmeleri içerecek şekilde uygulanmasına yönelik altyapı oluşturulacak. Karbon yoğun sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde yeşil hidrojen ve türevleri ve karbon yakalama, kullanım ve depolama gibi diğer alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Sanayi alanlarına yönelik planlama ve stratejiler oluşturulurken iklim risklerinin karar mekanizmalarında, yatırım kararlarında ve yer seçiminde dikkate alınması sağlanacak.

DESTEK MEKANİZMASI

KOBİ’lerde sera gazı emisyon azaltımı için temiz üretim çalışmaları kapsamında enerji ve kaynak verimliliği faaliyetlerine yönelik destek mekanizması oluşturulacak. Sanayi sektörlerinde 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilecek.

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ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİ GELİYOR

Sanayide katma değeri yüksek ve karbon yoğunluğu düşük sektörlerin üretiminin artırılması ve emisyon azaltımına katkı verecek dijital dönüşümün kolaylaştırılması için olanaklar geliştirilecek. Sanayide verimlilik artırıcı proje destek bütçesi artırılacak. Türkiye Çevre Etiketi Sistemi kapsamında yeni ürün ve hizmet grupları için çevre etiketi kriterleri belirlenerek yaygınlaştırılacak ve döngüsel ekonomi iş modelinin tesislerce benimsenmesi sağlanacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Sanayide yeşil dönüşüme geçişte ihtiyaç duyulacak insan kaynağı nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek ve sanayide istihdamı sağlanacak.

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