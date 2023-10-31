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Ekonomi

Sıfır oto artık anında teslim

Ticaret Bakanlığının aldığı önlemlerin ardından ikinci el otomobilde fiyatlar gerilerken sıfır araç bulunurluğu da arttı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 02:47 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yakın döneme kadar bayilerin elden nakit para aldığı, ekstra opsiyonları zorla sattığı ve araçlardaki bekleme sırasını artırdığı iddiaları dolaşırken bugün neredeyse tüm otomobil bayileri sıfır araçları hiç beklemeden müşterilerine teslim ediyor. Birçok farklı markanın bayilerinde tüm modellerin sıfır araçları bulunurken yetkililer araçların gün içinde teslim edilebileceğini söylüyor.

Bayi yetkilileri ellerinde bulunmayan donanım ve renkte araç için ise en fazla 1 ila 6 hafta aralığında süre verirken gelecek araçlarda da sıra olmadığı belirtiliyor. Fabrikalara sipariş geçildikten sonra lojistik sürecini dahi müşteriye aktaran bazı bayiler sipariş tutarının tamamı ödenip fatura kesildiğinde fiyatta değişmeme garantisi de verildiğini belirtti.

AKSESUAR SATIŞI BİTTİ

Hem bakanlık tarafından alınan önlemler hem de piyasanın oturmaya başlaması dolayısıyla bayiler, zorunlu aksesuar satışı ve boya koruma paketleri gibi satışları gerçekleştirmiyor. Bayilerin tamamında müşteriye liste fiyatı belirtilirken bazı bayiler nakit alımlarda büyük indirimlere gidiyor.

LÜKSTE BEKLEME YOK

Araç satın alımlarında lüks markaları tercih eden vatandaşların tamamı araç bulunabilirliği yönünden sorun yaşamıyor. Özellikle 2 milyon TL ve üzerinde otomobil satışı yapan bayilerde tüm araçların stokları bulunabiliyor. Özel opsiyonda ise en fazla 4 hafta olarak bayiler tarafından müşterilere iletiliyor.




#Otomotiv
#Sıfır Araç
#Ekonomi
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