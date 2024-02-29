SİHA'da ilk üçteyiz

Başta TSK olmak üzere güvenlik güçlerinin emrine sunulan İHA/SİHA sayısı 1000’i aştı. Türkiye, yerli ve milli üretim İHA/SİHA’ları ile bu alanda öncü olan İsrail ve Rusya'yı da geride bıraktı. 2024 itibariyle SİHA sayısında 11 bin 500 adet ile ABD 1’inci, 3 bin 300 adetle Çin 2’nci, 1000 adetle Türkiye 3’üncü sırada. Savunma politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Türkiye savunma sanayiindeki üretime bu hızla devam ederse, kısa zaman içinde daha üst sıralara yükselecek. 30’dan fazla ülkeye İHA/SİHA ihraç ediyoruz. Bizim mühendislerimiz bu uçakların ihraç edildiği ülkelere giderek eğitimler veriyor. Türkiye dün dışarıdan uçak alan bir ülkeydi, bugün dışarıya uçak satan bir ülke haline geldi."