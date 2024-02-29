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Ekonomi

SİHA'da ilk üçteyiz

İHA/SİHA alanında dünyanın ender ülkeleri arasına giren Türkiye, bu araçları onlarca ülkeye ihraç etmenin yanında kendi hava kuvvetlerini de güçlendirdi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:12 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Akıncı filosu
Akıncı filosu

Başta TSK olmak üzere güvenlik güçlerinin emrine sunulan İHA/SİHA sayısı 1000’i aştı. Türkiye, yerli ve milli üretim İHA/SİHA’ları ile bu alanda öncü olan İsrail ve Rusya'yı da geride bıraktı. 2024 itibariyle SİHA sayısında 11 bin 500 adet ile ABD 1’inci, 3 bin 300 adetle Çin 2’nci, 1000 adetle Türkiye 3’üncü sırada. Savunma politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Türkiye savunma sanayiindeki üretime bu hızla devam ederse, kısa zaman içinde daha üst sıralara yükselecek. 30’dan fazla ülkeye İHA/SİHA ihraç ediyoruz. Bizim mühendislerimiz bu uçakların ihraç edildiği ülkelere giderek eğitimler veriyor. Türkiye dün dışarıdan uçak alan bir ülkeydi, bugün dışarıya uçak satan bir ülke haline geldi."


#Savunma Sanayi
#SİHA
#İHA
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