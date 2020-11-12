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SAVUNMA SANAYİ

Sihirli mermi Bayraktar ​

Sihirli mermi Bayraktar

ABD’nin Forbes dergisi, ‘sihirli mermi’ benzetmesi yaptığı Bayraktar TB-2’ye övgü yağdırdı. Dergi, Azerbaycan’ın Ermenistan güçleri karşısında kullandığı Bayraktar TB-2’lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA’lardan daha başarılı olduğunu yazdı.

Dış Habarler Yeni Şafak
ABD ile İsrail'inkinden daha başarılı.
ABD ile İsrail'inkinden daha başarılı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılımın önde gelen ürünlerinden silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB-2 dünyanın ilgisini çekmeye ve övgüler almaya devam ediyor. Bu övgülere Amerikan Forbes dergisi tarafından yeni bir tane daha eklendi. "Azerbaycan'ın Ermenistan'ı mağlup eden zaferinin arkasındaki ‘Sihirli kurşun’ dronlar" başlığı taşıyan David Hambling imzalı haberde, Bayraktar TB-2'lerin savaş alanındaki üstün performansına ve kabiliyetlerine dikkat çekildi. Ermenistan'ın, Azerbaycan karşısında "acı verici" mağlubiyetine dikkat çekilen yazıda, bunda Bayraktar TB-2'lerin önemli rol oynadığı belirtildi.

TB2 Bayraktar Türksat'ın kapsama alanındaki her bölgede uçuş yapabilecek
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TB2 Bayraktar Türksat'ın kapsama alanındaki her bölgede uçuş yapabilecek

EN ÖLÜMCÜL ARAÇ

  • Forbes, Azerbaycan'ın, çatışmada birkaç farklı insansız hava aracı kullandığını ve en ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 SİHA'larının bulunduğu belirtildi. Dergi, ABD'nin en gelişmiş SİHA'sı MQ-9 Reaper ağırlığının yalnızca sekizde biri ağırlığında olan ve saatte sadece 130 km hızla hareket etmesine rağmen TB-2’nin taşıdığı dört MAM (Akıllı Mikro Mühimmat) lazer güdümlü füzeyle savaşta oldukça etkili olduğunu kanıtladığını belirtti.

Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi: Burun kısmı daha farklı
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Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi: Burun kısmı daha farklı

RAKİPLERİ ARASINDA SAHADA EN ETKİLİ

Dergi, savunma uzmanı Samuel Bendett’in Bayraktar TB-2 için “sihirli bir mermi” ifadelerini kullandığını belirterek Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı mutlak zaferinin mimarının da SİHA'lar olduğunu kaydetti. Söz konusu SİHA’ların Azerbaycan ordusuna Türkiye tarafından tedarik edildiğini de belirten Forbes, Bayraktar TB-2’nin tüm rakipleri arasında en etkili SİHA’lardan biri olduğunu ifade etti.

Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz
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Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz

ERMENİ ORDUSUNU DAĞITTI

  • Bayraktar TB-2’nin haziran ayında Suriye’de düzinelerce Rus yapımı uçaksavarı imha ettiğini ve etkinliğini kanıtladığını ifade eden Forbes, Azerbaycan’ın daha ekim ayının başlarında Ermeni ordusuna ait 250 zırhlı aracı ve topçuyu, buna ek olarak da S-300 hava savunma sistemi dahil 39 hava savunma sistemini imha ettiğini, böylece SİHA’ların Ermeni hava sahasında rahatlıkla ilerleyerek askeri unsurları imha edebildiğini belirtti.

Türkiye'nin havadaki silahlı gözü SİHA'nın yeni imajı
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Türkiye'nin havadaki silahlı gözü SİHA'nın yeni imajı

SİHA'LARLA KAZANILAN İLK SAVAŞ

Yazıda, Azerbaycan'ın zaferi için "Belki de SİHA'larla kazanılan ilk savaş" değerlendirmesi de yapıldı. TB-2’lerin çatışma alanında gösterdiği performansa işaret eden bazı uzmanlar da SİHA’ların tankların yerini alabileceğini savundu.

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