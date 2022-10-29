Sınırda bekleme süresi kısalacak

Seri gümrük için bir adım daha atılıyor. Sınır kapılarında uzun bekleme süreleri ve kuyrukların önüne geçmek için buralarda hizmet veren birimlerin tümüne tam gün mesai uygulaması geliyor. Uygulamaya önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarında transit geçişler için 24 saat boyunca hizmet veriyor. Ancak kontrolü sağlanması gereken ürünler için ilgili bakanlıkların birimleri 08.00-18.00 esasına göre çalışıyor. Bu yüzden akşam 18.00’den sonra gümrükte kontrolü yapılacak ürünleri taşıyan TIR’lar trafiğin artmasına ve geçişlerin yavaşlamasına neden oluyordu.

TAM ZAMANLI KONTROL

Sınır kapılarında hizmet veren Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi kurumlar ilgili birimleri de 24 saat esasına göre görev yapacak. Buna ilişkin atılacak adım hafta içinde yayınlanan 2023 Yıllık Programı’nda da yer aldı. Bu kapsamda artık tekstil ürünlerinden akaryakıta, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıdan mobilyaya, zirai karantina kontrolünden canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlere, orman ürünlerinden porselen ve seramiğe, çaydan sofra ve mutfak eşyası gibi birçok ürünün kontrolü tam zamanlı olarak yapılabilecek.

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"MODERNİZE" DESTEK

Gümrük hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefleyen Ticaret Bakanlığı, ayrıca yanı sıra gümrük idarelerinde ve kapılarda sürdürülen modernizasyon ve yapım projelerini hızlandırdı. Yapımı devam eden gümrük müdürlükleriyle güvenli ticaret, işlem sürelerinin kısaltılması, kaçakçılığın önlenmesi gibi konularda iyileştirmeye gitti. Gümrük hizmetlerinde sürecin daha etkin bir yapıya kavuşturulmasını amaçlayan bakanlık bu kapsamda, Türkgözü, Gürbulak ve Pazarkule Gümrük kapıları ile Erzurum Gümrük Müdürlüğü’nün modernizasyonu çalışmalarının 2023 yılında bitirilmesini hedefliyor.

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