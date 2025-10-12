Yeni Şafak
Sivas’ın vergide ikincisi Yunan futbolcu

04:0012/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Charilaos Charisis
Charilaos Charisis

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas'ta en çok vergi veren 2. isim oldu. Charisis, Sivas Site Vergi Dairesi'ne 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruş ödedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas'ta en çok vergi veren 2. isim oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Sivas İlk 100 Sıralaması listesine göre Charisis kentin vergi rekortmenleri arasına girdi. Yunan futbolcu Charisis, Sivas Site Vergi Dairesi'ne ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruşla listede ikinci sırada yer buldu. Sivas Defterdarlığı'nın internet sitesinde yer alan listeye göre; sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri üzerine hizmet veren Süleyman Erdemir ilk sırada yer aldı. Erdemir, 2024 yılı içerisinde 15 milyon 476 bin lira vergi ödedi.



#vergi
#Sivas
#Charilaos Charisis
