"Otomotiv tedarik sanayinin yüzde 85-90'ını temsil ediyoruz. Hedefimiz 2030'da dünyanın ilk 10 üreticisi arasına girmek. Bu noktada 34 ülkede 200'ün üzerinde yatırımımız var. Toyota da plug-in hibrit motorlu aracı imal ederken Türk tedarik sanayi kullanılıyor. Toyota, Avrupa'ya yönelik ürettiği aracın motorunu Türkiye'de üretiyorsa, bu otomotiv tedarik sanayimizin gücünü gösterir. Son 2-3 ayda yaşanan Kızıldeniz'deki sorun ve öncesinde de Avrupa Birliği'nin Çinli otomotiv markalarına getirmiş olduğu yüzde 30'luk vergi, Türkiye'ye olan ilgilerini artırdı. Hatta şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz. 1 milyon adetlerde bir iç pazar, Avrupa'yla Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyecek olan bir ülke ve güçlü bir otomotiv birikimi. Yatırım herkesin faydasına olur."