Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek 2023 yılı değerlendirmesi, yeni hedef ve beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin, Avrupa ile Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyeceğini ve güçlü bir otomotiv birikimine sahip olduğunu söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Saydam, Çinlilerin Türkiye'de üretim için ciddi ilgisi olduğunu dile getirdi.
Saydam, üye sayılarının 520'lere ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeni kurallar koyuluyorsa, biz de diyoruz ki istikrarı tesis edelim"
Özellikle ana sanayi yatırımı beklediklerini söyleyen Saydam, "Fakat ana sanayi ile tedarik sanayinin tekrar masaya oturması lazım. Nasıl otomotiv sektöründe kırıcı teknolojiler, dijital dönüşüm ve iş yapış tarzında bir dönüşüm varsa, sağlıklı ilerlememiz için 10 sene önce imzalanmış sözleşmelerin de değiştirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
İç pazardaki durumla ilgili soruya da cevap veren Saydam, şunları söyledi:
"Bu konu, benim ihtisas, TAYSAD'ın da ana konusu değil ama satışlar 2023'te 1,2 milyon adeti geçtiyse demek ki bazı şeyleri doğru yaptık. Bu başarı bizi 4 sıra birden atlattı ve dünyada 14'üncü olduk. Bu kadar ambargo ve tedarik sorunu yaşayan İran gibi bizim de pazarı 1 milyonun üzerinde tutmamız lazım. O yüzden araç yapısındaki değişim gibi ÖTV ve MTV yapısının gözden geçirilmesi gerekiyor. Otomotiv sanayimiz, ekonomimiz ve ülkemiz için önemli."