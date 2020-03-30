Şok Marketler'den evlere ücretsiz teslimat

Müşterilerin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiren Şok Marketler, Cepte Şok uygulamasını yeniledi. Kullanıcıların siparişleri artık Cepte Şok uygulaması üzerinden online ödeme ile aynı günde kapılarına ücretsiz teslim ediliyor.

Ayrıca “Siparişini ver, istediğin saatte mağazadan al” seçeneği de devam ediyor. Şok Market, bu yeni uygulamasıyla mağazalarının bulunduğu mahalledeki komşularına adrese teslimat hizmeti verecek.

Kullanıcılar mahallelerindeki Şok Market’ten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek.

Üstelik Cepte Şok’tan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak. Cepte Şok’ta süt ürünlerinden şarküteriye, kahvaltılıktan yemeklik malzemelere, kişisel bakımdan, ev ve yaşam kategorilerine kadar Şok Marketler’in mevcut tüm ürünleri sunuluyor. Bu sayede tüm müşteriler alışık oldukları geniş ve hesaplı ürün yelpazesine ve Şok Marketler’in kendi öz markaları olan Mis, Piyale, Evin, Mintax gibi ürünlere Cepte Şok uygulamasından da kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanı buluyor. Ayrıca kullanıcılar, “Haftanın Fırsatları” ve “Kampanyalar” bölümlerinden de mağazalardaki güncel fırsat ürünlerine ulaşabiliyor.

Şok Marketler 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30.000 çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık.

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Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz.

Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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