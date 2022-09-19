Ekonomi Söke Unun yeni yatırım hedefleri açıklandı Atıştırmalık üretecek borsaya açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Söke Un'un yeni yatırım hedefleri açıklandı: Atıştırmalık üretecek borsaya açılacak

Söke Un, 2023’te kuracağı yeni tesisinde atıştırmalık unlu mamuller üreterek kendi markasıyla market raflarında yer alacak. Deneme üretimine başladıklarını belirten Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ulusoy, şirketin halka açılacağını da söyledi.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Söke Unun yeni yatırım hedefleri açıklandı: Atıştırmalık üretecek borsaya açılacak
Eren Günhan Ulusoy

Un sektörünün perakendedeki köklü markası Söke Un, unlu mamuller sektöründe büyüyecek. Firma, 2023'te kuracağı yeni tesisinde ilk aşamada kurabiye ve unlu atıştırmalıklar üretecek. Şimdilik demo üretim merkezinde farklı ürünlerin testlerine başlandı. Kısa süre içinde market raflarında Söke un markalı ürünlerin yer alması bekleniyor.

SATIN ALMA DOPİNG OLDU

Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Söke Un’u halka arz etmeyi planladıklarını da belirtti. Şirketin yeni yatırım planlarını düzenledikleri basın toplantısı ile açıklayan Ulusoy, “Bir aile şirketi olarak kurulup, Aralık 2014 tarihinde halka arz olan Ulusoy Un için Söke Un’un satın alınması yeni bir dönemi de başlattı. Her iki kuruluş da Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi şirketi arasında bulunuyor. Söke Un, Mediterra Capital Partners’a geçtiğinden beri takibimizde olan bir şirketti. İki aile şirketinin artık birlikte yürüyor olması kendi alanlarındaki gücü pekiştirecek" şeklinde konuştu. Söke Un’un, unlu mamuller sektöründe de Türkiye’nin en bilinen markası olmasını istediklerini dile getiren Ulusoy ,şu bilgileri verdi:

KURABİYE İLE BAŞLIYOR

"2023 yılında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz unlu mamuller üretim tesisinin, Türkiye’nin bu alandaki büyük tesislerinden biri olmasını hedefliyoruz. Üreteceğimiz ilk ürün grubunun kurabiye ve unlu atıştırmalıklar olmasını planlıyoruz. Bunun için de demo tesisimizi tamamlayıp ürün pişirme denemelerine başladık.”

Enerji ve tarıma yeni yatırım

  • Eren Günhan Ulusoy, Söke Un’un enerji ihtiyacı için 2023 yılında yenilebilir yatırımlara yönelecekleri bilgisini sözlerine ekledi. Pandemiyle birlikte tarımın önem kazandığına dikkat çeken Ulusoy, şunları söyledi: “Önümüzde bir fırsat var ve bunu değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’de buğdayın fiyatı, geçtiğimiz seneye göre 3 kat yükseldi. Bu da çiftçimizin lehine ve artan buğday üretiminden de bunu görebiliyoruz. Ama burada buğday fiyatı tek parametre olmamalı. Türkiye, dünya un ihracatında lider ve diğer unlu mamuller kısmında da dünyanın önemli ihracatçı ülkeleri arasında yer alıyor. Tarıma yapacağımız yatırımların, ihracat gelirlerinin artmasına, ülke ekonomisinin gelişmesine ve cari açığın daralmasına vereceği katkıyı gözden kaçırmamamız gerekiyor.”
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