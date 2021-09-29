Ekonomi Honda Türkiyedeki fabrikasını kapattı
OTOMOTİV

Honda Türkiye’deki fabrikasını kapattı

1997'den bu yana 24 yıldır üretime devam eden Honda'da Türkiye devri sona erdi. 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze’de bulunan ve Türkiye’de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son araba banttan indi: Honda Türkiye’deki fabrikasını kapattı
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Tesisteki 2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze’de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modeli banttan indirildi.

Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle duyurdu.

Stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen Honda’nın, bundan sonra Civic modeli ithal edilecek. Yeni Honda Civic Sedan modelinin Ekim ayında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

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HABAŞ'A DEVREDİLDİ

Öte yandan Japon teknoloji devi Honda Türkiye daha önce şu mesajla kapanmayı duyurmuştu:

  • "Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir."

Açıklamaya göre Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçtiğimiz mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu.

Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bri faaliyet yürüteceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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