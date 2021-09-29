Honda Türkiye’deki fabrikasını kapattı

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Vitor Pereira, Mesut Özil ile özel bir toplantı yaptı: Neden oynamıyor?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil'den sezon boyunca sürekli faydalanmak için planlar yapıyor. Tecrübeli hoca, bu konu hakkında Mesut Özil ile özel bir toplantı yaptı ve GPS verilerini göstererek neden bazı maçlarda süre almadığını anlattı.