Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü (11 Aralık) görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına işaret eden Işıkhan,
“Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor”
ifadesini kullandı.
'Kayıplar telafi edilecek'
'Kayıplar telafi edilecek'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısında asgari ücret müjdesini,
“Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak”
ifadeleriyle duyurmuştu.
Hızlı sonuç komisyona bağlı
Hızlı sonuç komisyona bağlı
Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflara bir araya gelip Pazartesi günü süreci başlatacaklarını ifade eden Işıkhan, "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek.
Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak"
dedi.
'İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek'
'İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek'
Süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ifade eden Işıkhan,
“İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek”
diye konuştu.
İş veren desteği olacak mı?
İş veren desteği olacak mı?
Asgari ücret ne kadar, kaç para olacak? soruları gündemden düşmezken bu kez de iş veren ddesteği devreye girdi. Bir gazetecinin “İş veren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu”
sorusuna Işıkhan, “
Bu konuların hepsini değerlendireceğiz
" cevabını verdi.
'Asgari ücrete tek zam olacak'
'Asgari ücrete tek zam olacak'
Asgari ücrete tek zam olacağının altını çizen Bakan Işıkhan
, “Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık”
dedi.
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1 saat önce