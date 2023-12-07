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Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan son dakika asgari ücret mesajı: Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyordu Kabine sonrası açıkladı

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Kabine sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, kendisine yöneltilen asgari ücret ile ilgili soruya “İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” diyerek, “Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor” ifadesini kullandı.

Resul Ekrem Şahan
11:58 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:53 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü (11 Aralık) görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına işaret eden Işıkhan,
“Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor”
ifadesini kullandı.

'Kayıplar telafi edilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısında asgari ücret müjdesini,
“Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak”
ifadeleriyle duyurmuştu.

Hızlı sonuç komisyona bağlı

Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflara bir araya gelip Pazartesi günü süreci başlatacaklarını ifade eden Işıkhan, "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek.
Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak"
dedi.

'İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek'

Süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ifade eden Işıkhan,
“İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek”
diye konuştu.

İş veren desteği olacak mı?

Asgari ücret ne kadar, kaç para olacak? soruları gündemden düşmezken bu kez de iş veren ddesteği devreye girdi. Bir gazetecinin “İş veren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu”
sorusuna Işıkhan, “
Bu konuların hepsini değerlendireceğiz
" cevabını verdi.

'Asgari ücrete tek zam olacak'

Asgari ücrete tek zam olacağının altını çizen Bakan Işıkhan
, “Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık”
dedi.

Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu işte kulislerde dolaşan 5 rakam
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu işte kulislerde dolaşan 5 rakam

Asgari ücret 2024 ocak zammı şimdiden konuşulmaya başlandı. Milyonlarca kişi gözünü yeni asgari ücret zammına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret ocak zammı ile ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak. Kulislerde yüzde 30-35-40-50 arası zam konuşulurken 2024 asgari ücret ocak zammı arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki asgari ücret ne kadar, kaç para olacak? Asgari ücret 2024 ocak zammı ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2024 asgari ücret ocak zammı ile ilgili tüm tahminler ve son dakika gelişmeleri haberimizde...


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#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#SGK
#ekonomi
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