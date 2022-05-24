Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar demiryolu ağını 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız

Bakan Dönmez: Yeni gemimizden yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Karadeniz gazının devreye girmesiyle Türkiye'nin yerli kaynak kullanımında önemli artış olacağını vurgulayarak, 'Filyos'ta kara ve denizde çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Dördüncü sondaj gemimiz de Taşucu Limanı'na ulaştı dün. Burada iki aylık bir bakım süreci olacak. Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi. Yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz.' ifadelerini kullandı.