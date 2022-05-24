Ekonomi Bakan Karaismailoğlu 2053e kadar demiryolu ağını 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar demiryolu ağını 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız

Bakan Adil Karaismailoğlu,"2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255’e ve havalimanı sayımızı da 61’e yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar liman sayımızı 255’e ve havalimanı sayımızı da 61’e yükseltmeyi hedefliyoruz​
Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255’e ve havalimanı sayımızı da 61’e yükseltmeyi hedefliyoruz.

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