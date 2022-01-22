THY duyurdu: İstanbul'da 31 sefer iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

SEFER İPTALLERİ İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENİLİYOR

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi THY'nin sitesindeki uçuş durumu sayfasından öğrenilebiliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN İPTAL YOK

İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.