Ekonomi Son gün 31 Temmuz
OTOMOTİV

MTV 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman?

Son gün 31 Temmuz

Araç sahiplerinin her yıl ödemek durumunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV ) ikinci taksitinin ödeme tarihinde sona gelindi. İlk taksiti Ocak ayında yatırılan MTV’nin ikinci taksit ödemelerinin, 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri için artık sayılı günler kaldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri için artık sayılı günler kaldı.

Karayolları Trafik Şubesi’ne kayıtlı bütün motorlu araç sahiplerinin yılda iki kez ödemek zorunda oldukları bir vergi türü olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödeniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr’den veya anlaşmalı bankalardan Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuzu kolayca ödeyebilirsiniz.

Ödemenizi nakit olarak ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Bazı bankalar devletin sunduğu taksite ek taksit seçenekleri de sunuyor. Bu sayede ödemelerinizi bütçenizi bir anda yormak yerine çok daha rahatlıkla yapabiliyorsunuz.

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz olarak duyuruldu. 31 Temmuz mesai bitimine kadar araç sahipleri MTV 2. taksit ödemelerini gerçekleştirebilecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Araç sahiplerinin her yıl ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ödemeyi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden, Ocak ayı bitmeden Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarınızın ilk taksitini yatırmayı unutmayın. Ödemeyi yapmadığınızda öncelikle Maliye Bakanlığı’ndan uyarı alırsınız.

Ödemeyi geciktirir, uzun süre yapmazsanız, bu durumda bakanlık banka hesaplarınıza el koyarak MTV bedelini hesabınızdan tahsil eder. Daha da kötüsü aracınız bile bağlanabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, aracınızın vergisini zamanında yatırmalısınız.

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