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Ekonomi

Sorun istemeyen Türkiye'ye geliyor

Uluslararası Hırdavat Fuarı’nda 131 firma ile yer alan Türkiye'ye büyük ilgi gösterildi. TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, “Krizlerde Türkiye yine tedarik zincirinde merkez olduğunu ispatladı. Avrupa, Türkiye ile ticaret yapmanın ne kadar kolay olduğunu bir kez daha gördü. Sorun yaşamak istemeyen global markalar Türkiye’yi partner ülke olarak seçiyor” dedi.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:40 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Çetin Tecdelioğlu.
Çetin Tecdelioğlu.

Önceki dönemlerde Asya ve Avrupa arasında köprü olma gibi coğrafi özelliğiyle öne çıkan Türkiye, ulaştırma, lojistik ve finansal alandaki yatırımlarıyla global markaların partner olarak tercihi haline geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Almanya’nın Ķöln kentinde düzenlenen Uluslararası Hırdavat Fuarı’nda (Internationale Eisenwarenmesse) Türkiye’nin değişen bu rolüne dikkat çekti. Çetin Tecdelioğlu, 12 milyar doları aşan Türk hırdavat sektörünün fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

GLOBAL MARKALARIN TERCİHİ

Avrupa’nın Türkiye ile ticaret yapmanın ne kadar kolay olduğunu bir kez daha gördüğünü dile getiren Tecdelioğlu, “Türkiye lojistik çeşitlilik bakımından çok zengin. Küresel ticarette kara, deniz, hava ve tren yolları gibi tüm alternatifleri ticari partnerimize sunabiliyoruz. Ayrıca güçlü bir bankacılık sistemine sahibiz. Tüm bunlar birleşince de ihracatta ön plana çıkıyoruz. Dünya pazarında ‘Made in Türkiye’ algısı her geçen gün daha fazla yerleşmeye başladı. Global markalar Türkiye’yi partner ülke olarak seçiyor, markaların tercihi Türk üreticiler oluyor” dedi.

TEDARİKÇİ ÜLKE ROLÜMÜZ PEKİŞTİ

Fuar alanında basın mensuplarına sektörle ilgili açıklamalarda bulunan Tecdelioğlu, “Sektör, ihracatının yüzde 55'ini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyor. 1,2 milyar dolarla Almanya ilk sırada” diye konuştu. Türkiye’nin Avrupa Birliği için özellikle pandemi sonrasında ciddi partner ve tedarikçi konumunu pekiştirdiğini kaydeden Tecdelioğlu, “Ülke olarak yakaladığımız avantajı iyi değerlen-direbileceğimizi ve gelecek dönemde bu pazardan daha fazla pay alacağımızı görüyoruz. Avrupa'da hala sektörel bazda ciddi çalışmalar yaparak makine, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayii, inşaat malzemeleri gibi sektörlerde daha fazla pay alabiliriz” bilgisini verdi.

Köln'deki fuara 131 firmayla rekor katılım

Yapı malzemeleri, el aletleri ve makine ekipmanları gibi pek çok ürünün sergilendiği Hırdavat Fuarı’na Türkiye, 89’u milli katılım olmak üzere 131 firma ile katılarak rekor kırdı. Almanya’nın Ķöln kentinde 2 yılda bir düzenlenen fuar 200 milyar dolarlık küresel hırdavat sektörünün aktörlerini bir araya getirdi. Etkinlikte ayrıca 3 binden fazla katılımcı yer aldı. Türkiye'nin, katılımcı firma sayısı bakımından dünyada 5'inci, Avrupa'da ise 3'üncü olduğu kaydedildi.



#Uluslararası Hırdavat Fuarı
#TİM
#Ekonomi
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