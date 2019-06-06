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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal kalkınmaya TANAP enerjisi

TANAP, hattı geçtiği şehirlerdeki bölgesel kalkınmaya destek oluyor. Bugüne kadar 20 ilde hayvancılıktan arkeolojiye kadar birçok alanda 55 milyon dolarlık sosyal proje hayata geçirildi. Gelinen noktayı da değerlendiren TANAP Çevre Direktörü Fatih Erdem, 2019 sonunda taşınan doğalgaz miktarının 6 milyar metreküpe ulaşacağını söyledi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fatih Erdem
Fatih Erdem

Türkiye’nin cari açığında en büyük rolü oynayan enerji sektöründeki önemli projelerden olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) sağladığı ekonomik faydanın yanı sıra sosyal ve çevresel yatırımları ile bölgesel kalkınmada da önemli görev üstleniyor. TANAP güzergahındaki 20 şehirde sosyal fayda gözetilerek birçok farklı projelere imza atılırken, Doğrudan Yatırım, Doğrudan Hibe ve Program Katkısı olmak üzere üç farklı fonlama mekanizması geliştirildi. Fonlama mekanizmalarıyla birlikte şu ana kadar projelere yaklaşık 55 milyon dolar para tahsis edildi. TANAP SEIP projelerini Yeni Şafak’a anlatan TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, Doğrudan Yatırım altında finanse edilen 8 projeye 24,3 Milyon TL, Doğrudan Hibe altında 860 farklı faydalanıcıya 140 Milyon TL, Program Katkısı altında ise yaklaşık 85 milyon TL tutarında protokoller imzaladıklarını aktardı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar birçok eseri ülkemize kazandırdı.

2020’YE KADAR SÜRECEK

Birçok birlik, dernek, kooperatif gibi faydalanıcıları olduğunu dile getiren Fatih Erdem, bu faydalanıcıları hayvancılık - ekipman alımı, ahır modernizasyonu, altyapı, arıcılık, okul modernizasyonu, sosyal alanların iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji gibi alanlarda desteklediklerini anlattı. Erdem, “Güzergah üzerinde yaşayan insanlar için ekonomik açıdan karlı sosyal açıdan yaşanılabilir ve çevresel açısından sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasını hedefleyen bir yatırım programı ile yola çıktık” ifadesini kullandı.

BİNE YAKIN KİŞİ VE KURUM FAYDALANDI

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nın (SEIP) şu anda odaklandığı ana noktanın bütçenin en doğru şekilde, en doğru kanallara aktarılması olduğunu vurgulayan Fatih Erdem, “2020’ye kadar tüm hibe projelerini tamamlayacak şekilde plan yaptık. TANAP’ın operasyon sürecinde de benzer bir program yürütüleceği konusunda henüz alınan bir karar mevcut değil” dedi.

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Erdem, SEIP kapsamında aktarılan hibe fonu’nun Türkiye’deki en büyük hibe programlarından biri olduğunun altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok güzel işler yapıldı, yapılıyor. İnsanların yaşam standardında farklılık oluşturan projelerin sonuçlarını görmek bizleri çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Eminiz ki olumlu sosyal etkilerini gördükçe bu program öncülük edecek ve sektörde benzer programları daha da fazla göreceğiz. 1000’e yakın kişi ve kuruma hibe veriyoruz. Nihai faydalanıcı olarak tanımladığımız, yani projelerden olumlu etkilenen kişi sayısı elbette ki bu rakamın çok çok üzerinde.”

Habitat Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı ile köyleri dolaşan karavanlar bireylere eğitim veriyor.

ARICILIKTAN EĞİTİME UZANAN YELPAZE

SEIP programı ile eğitim alan çocuklar sertifika sahibi oluyor.

Fatih Erdem, SEIP’in üç fonlama mekanizması bünyesinde 8 Doğrudan Yatırım Projesi, 860 Doğrudan Hibe Projesi, 8 adet de Program Katkısı Protokolü olduğunu ifade etti. Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması ile Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ile anlaşmanın yanı sıra Giresun Ticaret Borsası’nın Lisanslı Fındık Depolama Tesisi’ne çatı üzeri uygulamalı güneş enerjisi sistemi kurulması gibi işlere imza atıldı. Doğrudan Hibe ayağında Hayvancılık - Ekipman Alımı, Ahır Modernizasyonu, Altyapı, Arıcılık, Okul Modernizasyonu, Sosyal Alanların İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji gibi alanlarda toplamda 860’a yakın sözleşme imzalandı. Son olarak Program Katkısı dahilinde ise Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile 20 tarımsal sulama projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi ile imzalanan protokol çerçevesinde de 91 içme suyu projesi gibi büyük çaplı çalışmalar fonlanıyor.

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PROJELER İSTİHDAM OLUŞTURDU

SEIP kapsamındaki projelerin vatandaşlara gelir kaynağı oluşturduğundan söz eden Fatih Erdem, faydalanıcılar tarafından hayata geçirilen girişimleri takip ettiklerini de söyledi. Sadece fonlamayla kalmadıklarını aktaran Erdem, faydalanıcılara atacakları adımlar konusunda da yol gösterdiklerini belirtti. Bu faydalanıcılar ile irtibatın hiçbir zaman koparılmayacağını söyleyen Erdem, “Desteğimizi her zaman sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
  • AVRUPA’YA GAZ AKIŞI 2020’DE
  • TANAP’ın haziran ayı sonunda Avrupa’ya gaz arzına hazır hale gelmesinin ardından, Güney Gaz Koridoru’nun son halkası olan, Türkiye-Yunanistan sınırından başlayarak İtalya’ya kadar uzanan Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) inşaatının tamamlanması ve gaz alımına hazır hale gelmesi beklenecek. TANAP üzerinden Avrupa’ya ticari gaz akışının ise Trans Adriyatik Boru Hattı’nın devreye alma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2020 yılı ortalarında başlaması bekleniyor.
  • 2019 İÇİN 6 MİLYAR METREKÜP HEDEFİ
  • Muadillerine göre yarı maliyetine tamamlanmak üzere olan TANAP’ta maliyet yaklaşık olarak 6,9 milyar dolara ulaştı. Eskişehir’de 12 Haziran 2018’de resmi açılışı yapılan TANAP (Faz 0) üzerinden ilk ticari sevkiyat 30 Haziran 2018’de gerçekleştirilirken, 2019 Haziran ayı sonu itibariyle taşıma miktarının yaklaşık 1,8 milyar metreküp’e ulaşması bekleniyor. 2019 yılı sonu bu rakamın 3 milyar metreküp doğalgaza ulaşacağı öngörülürken, 2020 itibarıyla taşınan gazın 6 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

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