Sosyal Konut kuraları 7 il ile devam ediyor

04:009/02/2026, Pazartesi
9/02/2026, Pazartesi
Murat Kurum
Murat Kurum

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı.

Bugüne kadar 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu. Bu hafta 7 ilde daha kuralar çekilecek. Haftanın kura takvimire göre; bugün Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, yarın Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek.

15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.

KURALAR BİTİNCE TEMELLERİ ATACAĞIZ

Bu haftanın kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız” mesajını verdi.




