Sosyal Konut kuraları 7 il ile devam ediyor

Bugüne kadar 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu. Bu hafta 7 ilde daha kuralar çekilecek. Haftanın kura takvimire göre; bugün Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, yarın Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek.