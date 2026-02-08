Hobi olarak başladı, şimdi yurdun dört bir yanından gelen talebe yetişemiyor: 'Yapamazsın' diyenleri utandırdı, 45 yaşında hayatı değişti

Üretim sürecinde en büyük desteği eşinden aldığını belirten Öztürk, oymalı kapı, masa, sehpa ve sandık gibi pek çok ürünü birlikte hazırladıklarını ifade etti. Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini anlatan Öztürk, "Eşim kapıların diğer kısımlarını yaparken ben de oymalarını yapıyorum. Mobilyaların oymalarını da yine ben yapıyorum. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.