Sosyal konuta başvuruda bunlara dikkat!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun kura çekimi için geri sayım başladı. Konutlar için; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10 Kasım saat 09’da başlayacak ve 19 Aralık’ta sona erecek. Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti. İstanbul'a 100 bin sosyal konut, belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Ankara'da 30 bin 823 konut 21 ilçede, İzmir'de ise 21 bin 20 konut 11 ilçede yapılacak. Konut sayılarına, ‘https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/’ adresinden ulaşılıyor.

Yüzde 10 peşinat ödenecek

Başvuru bedeli olarak 5 bin lira ödeyecek olan hak sahiplerinin konutları, projenin ihalesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan ‘Konut Belirleme Kurası’ ile belirlenecek. 1+1 ve 2+1 konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılacak.

Başvuru kimlik numarasına göre

Projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı ‘0’ olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı ‘2’, 12 Kasım'da ‘4’, 13 Kasım'da ‘6’, 14 Kasım'da ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Başvuru şartları şöyle

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması. İkamet Şartı. (Başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre), Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisi için süre 3 yıl. Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması şartları aranacak. 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine kayıtlı konutlarının bulunmaması, şartları aranacak. Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için en fazla aylık net 145.000 TL) olması gerekmektedir. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir. 3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecektir. Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden ‘HAK SAHİPLİĞİ’ onaylananlar başvuru yapabilecektir. ‘Gazi Kategorisine’ 1005 Sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde İlk Evim / Arsa Projesinde asil/yedek hak sahibi olanların, kendileri veya eşleri 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuramazlar. AFAD ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda hak sahipliği bulunanlar 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuruda bulunamayacaktır. Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibarıyla evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.







