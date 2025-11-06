Yeni Şafak
Trabzon'un 10 aylık fındık ihracatı 500 milyon doları aştı

Trabzon'un 10 aylık fındık ihracatı 500 milyon doları aştı

14:006/11/2025, Perşembe
Türkiye'den yurt dışına yılın 10 ayında yaklaşık 206 bin ton fındık satıldı.
Türkiye'den yurt dışına yılın 10 ayında yaklaşık 206 bin ton fındık satıldı.

Trabzon'dan bu yılın ocak-ekim döneminde 55 bin 756 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 500 milyon 377 bin dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yurt dışına yılın 10 ayında yaklaşık 206 bin ton fındık satıldığını belirtti.


İhracattan 1 milyar 813 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini vurgulayan Arslantürk, söz konusu dönemde Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda başta olmak üzere 120 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

Arslantürk, Trabzon'dan ise yılın 10 ayında 55 bin 756 ton karşılığı 500 milyon 377 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini belirtti.


Fındık ihracatında Trabzon'un ikinci sırada yer aldığına işaret eden Arslantürk, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 28'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini kaydetti.


Arslantürk, fındık ihraç sezonunun ilk iki ayında ise Trabzon'dan 4 bin 125 ton karşılığı 46 milyon 105 bin dolarlık dış satım yapıldığını belirtti.



