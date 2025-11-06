Vekon’dan çelik etkinlik alanı: 75 günde tamamlanan mühendislik eseri

Türkiye’nin ön üretimli yapı sektöründeki öncü markalarından Vekon; uzman mühendisliği, yapı tasarım kabiliyeti ve saha uygulama hızıyla, dikkat çeken yeni bir projeyi daha başarıyla tamamladı. İstanbul’da inşa edilen yeni etkinlik alanı, 4.000 metrekarelik alanı, 110 metre uzunluğu, yan bina ile birlikte 36,30 metre açıklığı ve ortalama 14,50 metre mahya yüksekliğiyle başlı başına bir mimarlık ve mühendislik eseri olarak öne çıkıyor.

Tasarım, mühendislik, üretim ve saha montaj süreçlerinin tamamı Vekon tarafından yönetilen proje, yapısal ve hafif çeliğin birlikte kullanıldığı hibrit sistemle inşa edilerek yalnızca 75 gün gibi bir sürede tamamlandı. Küresel ölçekte referans kabul edilen yöntemlerle hayata geçirilen bu proje, Türkiye’de kendi ölçeğinde ancak sınırlı sayıda firmanın gerçekleştirebileceği bir başarıya karşılık geliyor.

Çizimden Uygulamaya Uzanan Süreç

Proje, 3 boyutlu görseller ve ölçülerden yola çıkarak şekillendirildi. Mimari çizimler üzerinden yapılan ilk analizlerle en uygun çatı ve cephe malzeme seçildi. Ardından, çelik taşıyıcı sistemin statik hesapları tamamlanarak ana yapıdan dış kaplamaya kadar tüm malzemelerin birbirine uyum sağlamasına yönelik detay çözümleri geliştirildi.

Mimari ve mühendislik projeleri, seçilecek malzemelerin performans kriterleri gözetilerek hazırlandı. Ardından çelik yapı elemanları imal edildi. Üretim ve montaj aşamalarının eş zamanlı yürütülmesiyle birlikte yapı, yalnızca 75 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Bu süreç, Vekon’un mimari tasarımdan mühendisliğe; üretimden montaja kadar tüm aşamaları kendi bünyesinde yönetebilme gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Ekobord ile Dayanıklı ve Estetik Cephe Çözümü

Projenin dış cephe kaplamasında, Vefa Group’un yenilikçi yapı malzemeleri markası Ekobord’un wood ve stone dokulu fibercement levhaları tercih edildi. Doğal doku, yüksek dayanım ve uzun ömürlü kullanım sağlayan Ekobord ürünleri, yapıya estetik görünüm kazandırırken aynı zamanda cephe performansını da güçlendirdi.

Mühendisliğin Gücü, Hızın Avantajı

Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çözüm ortağı olarak yer aldığımız bu proje, mühendislik gücümüzü ve sahadaki hızımızı ortaya koyan önemli bir referans oldu. Proje ile estetik bir mimariye cevap verirken; fibercement malzemenin çelik konstrüksiyonla konstrüktif olarak nasıl ahenkle çalıştığını ve cephe dokularının mimariyle nasıl bütünleştiğini de gösterdik.”

Güner, “Çelik yapı mühendisliğinde yıllara dayanan uzmanlığımız ve her bir projeye özel çözüm geliştirebilme kabiliyetimiz sayesinde, bu ölçekteki bir yapıyı 75 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirmek, Türkiye’de sektörümüzde ender görülen bir başarıdır.” dedi.

Vefa Group’un sektörde “ön üretimli yapı tasarımcısı” kimliği ile ayrıştığının altını çizen Güner, “Biz, 3 boyutlu görseller ve ölçülerden yola çıkarak, malzemeleri belirliyor taşıyıcı sistemi çözüyor ve bu malzemelerin ahenkli uyumunu sağlayacak çözümleri titizlikle geliştiriyoruz. Sadece statik hesaplamalar değil, çatıdan cepheye bölgenin iklim koşulları göz önüne alıyor, ses, yangın ve izolasyon değerlerine kadar uygun hesaplamaları yapıyor, tüm mühendislik disiplinlerini bir arada yönetiyoruz.“ diye konuştu.

Güner sözlerini şöyle tamamladı:

“Çelik yapı sistemlerinin esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde, büyük ölçekli projeleri kısa sürede tamamlayabiliyoruz. Çeliğin bu yapıcı gücü Ekobord’un yenilikçi dış cephe çözümleriyle birleştiğinde ise, ortaya hem estetik hem de uzun ömürlü yapılar çıkıyor.”



