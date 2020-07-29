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Ekonomi SPKdan 27 internet sitesi için kapatma talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK, 27 internet sitesinin kapatılması için harekete geçti​

SPK'dan 27 internet sitesi için kapatma talebi!

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptığı tespit edilen 27 internet sitesi için harekete geçti. Söz konusu siteler için hukuki süreç başlatan kurum erişim engeli talep ederken, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine iştirak ettiği belirlenen 7 kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) manipülatif hareketlere karşı göz açtırmıyor. Yapılan incelemeler sonrasında yatırımcıları yanıltan işlemlerde bulunan kişiler hakkında para ve idari cezaların yanı sıra suç duyurusunda da bulunuluyor.

7 İSME SUÇ DUYURUSU!

Kurum son olarak gelen şikayetler sonrasında Zebra Aksesuar Uluslararası Nakliyat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ni incelenmeye aldı. Yapılan araştırma sonrasında izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine iştirak ettiği belirlenen 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet sitelerine yönelik de hukuki işlem başlatıyor.

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27 SİTE İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Haziran ayında Türkiye’deki yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 38 internet sitesi için erişim engeli talebinde bulunan kurum 27 internet sitesi için daha harekete geçti.

SPK'dan yapılan açıklamada, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

SPK tarafından erişim engeli getirilmesi istenen 27 site;

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