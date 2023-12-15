Standartlara 5 yıl revizyonu

Teknolojideki gelişmeler ile beraber küreselleşme sürecinde güncellenmesi geren Türk ürün standartları yeniden belirleniyor. Uluslararası pazarlarda rekabeti sağlayabilmek için yapılan standartlaştırma işlemi 5 yılın ardından globale uyum sağlamak için yeniden yapılıyor. Dünya genelinde kabul edilen ISO, IEC CEN ve CENELEC standartlarına uyum içinde yapılacak güncellemelerle Türkiye’de üretilen ürünlerin üretiminde kullanılacak yöntemler ve ürün içerikleri 2024 yılında yenilenecek. Bu kapsamda üretici firmalar belirlenecek standartlara göre üretimlerini yeniden dizayn edecek.