​Stellantis yönetimine Türkiye’den doping.

Stellantis markalarından Peugeot, Citroen, Opel ve DS’in yöneticileri Türkiye pazarını yakın takibe alırken, transfer üstüne transfer yaptı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’ın 65 ülkeden sorumlu olarak Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine atanmasının ardından, bir diğer transfer haberi de Opel Türkiye’den geldi. Stellantis’in Markalar Planlama ve Performans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı görevine Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin atandı. Girgin, bu görevinde 56 ülkede Stellantis’in 14 markasınının stratejik planlaması ve performans yönetiminden sorumlu olacak.

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