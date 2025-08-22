Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Su ürünleri OTB'sine başvurular başladı

Su ürünleri OTB'sine başvurular başladı

Nazife Bardak
04:0022/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Projenin ön talep başvuruları 19 Eylül tarihine kadar sürecek.
Projenin ön talep başvuruları 19 Eylül tarihine kadar sürecek.

Adana Karataş’ta Türkiye’nin İlk Su Ürünleri İhtisas Organize Tarım Bölgesi kuruluyor. 6 bin 500 dekar alana kurulacak dev yatırım alanı üzerinde hayata geçirilecek proje modern teknoloji ve çevreci üretim şekliyle dikkat çekecek. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan projede modern kuluçkahanelerde levrek, çipura, karides ve sazan üretimi sağlanacak. Tesiste kullanılacak kapalı devre RAS sistemi ile sisteme az miktarda yeni su girmesi ve suyun iyi bir şekilde arıtılmasını sağlanacak böylece balıkların büyüme döngüsü için sağlıklı bir ortam oluşturulacak. Aynı zamanda sistemlerden çıkan az miktarda su önemli ölçüde daha az çevresel ayak izi bırakacak. Ceyhan Nehri'nin Akdeniz’e döküldüğü yerde hayata geçirilen projede 60 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilecek.


15 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Proje kapsamında 20 mw gücünde güneş enerjisi santrali kurularak projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak. Yeşil, çevreci ve sıfır atık projesinin uygulanacağı, arıtma tesisinin ileri arıtma tesisi olarak dizayn ve inşa edileceği projenin yıllık olarak ekonomiye katkısı 15 milyar lira olarak öngörülüyor. Türkiye’nin su ürünleri üretim kapasitesini artıracak olan yatırımın, hem Adana ekonomisine hem de ülke ihracatına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Projenin ön talep başvuruları 19 Eylül tarihine kadar sürecek. Projeye yatırım yapmak isteyen girişimciler, Adana Valiliği ve OTB Müdürlüğü üzerinden başvuru yapabilecek.


#Ekonomi
#su ürünleri
#OTB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Memur maaş zammı ne zaman belli olacak, Hakem Kurulu açıklaması geldi mi?