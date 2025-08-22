Su ürünleri OTB'sine başvurular başladı

Adana Karataş’ta Türkiye’nin İlk Su Ürünleri İhtisas Organize Tarım Bölgesi kuruluyor. 6 bin 500 dekar alana kurulacak dev yatırım alanı üzerinde hayata geçirilecek proje modern teknoloji ve çevreci üretim şekliyle dikkat çekecek. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan projede modern kuluçkahanelerde levrek, çipura, karides ve sazan üretimi sağlanacak. Tesiste kullanılacak kapalı devre RAS sistemi ile sisteme az miktarda yeni su girmesi ve suyun iyi bir şekilde arıtılmasını sağlanacak böylece balıkların büyüme döngüsü için sağlıklı bir ortam oluşturulacak. Aynı zamanda sistemlerden çıkan az miktarda su önemli ölçüde daha az çevresel ayak izi bırakacak. Ceyhan Nehri'nin Akdeniz’e döküldüğü yerde hayata geçirilen projede 60 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında 20 mw gücünde güneş enerjisi santrali kurularak projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak. Yeşil, çevreci ve sıfır atık projesinin uygulanacağı, arıtma tesisinin ileri arıtma tesisi olarak dizayn ve inşa edileceği projenin yıllık olarak ekonomiye katkısı 15 milyar lira olarak öngörülüyor. Türkiye’nin su ürünleri üretim kapasitesini artıracak olan yatırımın, hem Adana ekonomisine hem de ülke ihracatına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Projenin ön talep başvuruları 19 Eylül tarihine kadar sürecek. Projeye yatırım yapmak isteyen girişimciler, Adana Valiliği ve OTB Müdürlüğü üzerinden başvuru yapabilecek.