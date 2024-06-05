Su ürünlerinde rekor üretim

Türkiye'nin su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki döneme göre yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 tona yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konu hakkındaki açıklamasında, söz konusu üretimde cumhuriyet rekorunun kırıldığını söyledi. Su ürünlerinde sağlanan destekler, uygulanan politikalar ve projelerle sürdürülebilir yönetim yaklaşımına dayalı yakalanan üretimde artış ivmesinin devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "2023 yılındaki bu artışın en önemli nedeni, avlanan balık miktarından kaynaklandı" dedi.

Hamsiye ‘planlı’ avcılık işe yaradı

Hamsinin avcılık üretiminde belirleyici tür olduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, “2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 273 bin 915 ton olarak gerçekleşen hamsi avcılığı, toplam üretim miktarımızda artışa sebep olduğu gibi balıkçımızın da yüzünü güldürmüştür. Türkiye için kıymetli olan bu balığımızı, fazlaca avlamaktan ziyade, uzun yıllar boyunca sofralarımızdaki sürekliliğini sağlamak önemlidir. Bunun için hamsinin de dâhil olduğu 7 avcılık türünü üretim planlaması kapsamına aldık” diye konuştu. Bakan Yumaklı, yetiştiricilik ürünlerinde geçen yıl nispi bir artışın yaşandığına dikkat çekti.

YETİŞTİRİLEN BALIKLARDA TÜRK SOMONU İLK SIRADA

Yumaklı üretim süreçleri hakkında şunları söyledi: "Su ürünleri yetiştiriciliği önceki seneye göre yüzde 7,6 artarak 553 bin 862 tona ulaştı. Bakanlık olarak üretim hedeflerini yakalıyoruz. Tür bazında en büyük artış Türk somonunda yaşandı. Türk somonu üretimimiz önceki yıla göre yüzde 45 artarak 66 bin tonu geçti. Yine üretim planlaması kapsamına dahil edilen Türk somonu ile birlikte çipura, levrek ve midye yetiştiriciliğini de sürdürülebilirlik ilkesiyle artırmaya devam edeceğiz."

100 ülkeye ihracat

Bakan Yumaklı, açıklamasında, su ürünleri ve balıkçılık sektöründe ivmenin yukarı yönlü olduğunun altını çizdi. Öte yandan, ülkemizin ihracatı da üretime paralel olarak arttı. Yaklaşık 100 ülkeye geçen yıl su ürünleri ihracatı yapıldığını ve

1,7 milyar dolarlık değer elde edildiğinin altını çizen Yumaklı, Türkiye'nin su ürünlerinde net ihracatçı ülke konumunu sürdürdüğünü vurguladı.







