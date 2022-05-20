Ekonomi Sudan ayçiçeğinde açılım kapısı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sudan ayçiçeğinde açılım kapısı olacak

Sudan’da ilk hasada hazırlanan Türkiye menşeli ayçiçeği tohumları buradan Afrika’ya açılacak. Sudan’ın Afrika Birliği üyesi olması bu ülkede üretilecek, geliştirilecek ürünlerin diğer birlik ülkelerinde de serbest dolaşıma girmesine kapı aralayacak...

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Sudan ayçiçeğinde açılım kapısı olacak
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Sudan’da ilk hasada hazırlanan Türkiye menşeli ayçiçeği tohumları buradan Afrika’ya açılacak. Sudan’ın Afrika Birliği üyesi olması bu ülkede üretilecek, geliştirilecek ürünlerin diğer birlik ülkelerinde de serbest dolaşıma girmesine kapı aralayacak. Trakya Kalkınma Ajansı Dış Ticaret Platformu, geçen eylül ayında Sudan’ da 10 milyon dekar alana sahip bir sulama kooperatifi ve El Cezire Üniversitesi’nden bir heyeti ziyaret etti. Şubatta ise Sudan heyeti misafir edildi. Temaslar kapsamında geliştirilen üç milli ayçiçeği tohumu Sudan’a gönderilerek hasadı yakın zamanda gerçekleşecek ilk deneme ekimi sağlandı. Bereketli topraklara sahip Sudan’a Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından milli imkânlar ile geliştirilen ayçiçeği çeşitlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.

EKİM ALANI GENİŞLEYECEK

Yürütülen proje sonucunda, yapılan toprak analizleri ve uygun ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi ile Sudan’da ayçiçeği ekim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Bu faaliyetler sonucunda iş birliği yapılan yerli firmalar daha fazla yatırım yaparak çeşitlerin diğer Afrika ülkelere de pazarlanmasını sağlayarak ayçiçeği tohumu ihracatında güçlenecek. Sudan’la bu alanda yaşanan gelişme Afrika’ya açılma fırsatını da sunacak. Afrika Birliği’ne bağlı üye ülkelerden olan Sudan, ayçiçeği tohumunun üretilmesi, geliştirilmesi ile birlikte diğer Afrika ülkelerinde de milli ayçiçeği tohumunun serbest dolaşıma girmesi bekleniyor.

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