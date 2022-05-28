Sunar'dan enflasyonla mücadeleye katkı: ‘Birlikten Berekete Sunar’dan Memlekete’

Tarım ve gıda sektörünün Türkiye’deki köklü şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı, Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği ‘Birlikten Berekete’ temalı enflasyondaki ataletle mücadele programına tüketiciye sundukları temel gıda ürünlerinde indirim yaparak katkı sağlayacak. Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, global emtia enflasyonunun vatandaşa ve Türkiye ekonomisine yaşattığı zorlu sürecin ancak birliktelik ve fedakârlıkla aşılabileceğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN 2 BİN NOKTASINDA

Sunar Şirketler Grubu olarak zorlu tedarik şartlarına, artarak devam eden yüksek maliyetlere rağmen Türkiye’nin 2 bin noktasındaki zincir marketlerde tüketiciyle buluşan Hüner markalı mısır yağı ürünlerinde indirim ve 3 ay sabit fiyat uygulaması başlatma kararı aldıklarını belirten Çomu, “Ekonomide verilen mücadelede devletimizin yanındayız. Vatanımız ve memleketimizin güzel insanları için bugünden itibaren yıllardır Türkiye’nin önde gelen mısır yağı üreticisi olarak bu kararı aldık” dedi. “Türkiye’de mısır yüzyıllardır mutfağımızda sevilerek tüketiliyor, biz de bu değerli besini sofralarımıza birlikten berekete kampanyası ile yeniden uygun şartlarda getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye ekledi.

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DEDEMİZİN NASİHATİ

Sunar Şirketler Grubu’nun yarım asrı geride bırakmaya hazırlandığını, bu sürecin tamamında tüm yatırımların yurt içine yapıldığını anlatan Mustafa Nuri Çomu, “Bize baba ve dedemizin ilk nasihati ‘Bu toprağı ve bu toprağın insanını seveceksiniz. Önce onların yararı için çalışacaksınız’ oldu. Sunar’da vatan ve millet sevgisi geleneğini asla bozmayacağız. Bugünün fedakârlık zamanı olduğuna, devletimizin yanında olmamız gerektiğine inandığımız günler olduğuna inanıyoruz. Belki kazanmadığımız gibi kayıplarımız olacak. ‘Birlikten Berekete’ programına verilecek desteği önemli buluyoruz” diye konuştu.