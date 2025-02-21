SunExpress filo ve hedef büyüttü

SunExpress, 35. kuruluş yıl dönümünü Antalya'da düzenlenen "Güneş ve Ötesine 35 Yıl" temalı konferans ile kutladı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığıyla kurulan hava yolu firması, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla başlattığı yolculuğun 35. yılını, turizm ve havacılık sektöründen önemli isimlerin katıldığı konferansta ele aldı. SunExpress CEO’su Max Kownatzki ve CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu'nun da yer aldığı etkinlik, havacılık ve turizm dünyasından Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen temsilcilerini buluşturdu.

SunExpress, 2025 yılında filosunu 85 uçağa çıkararak, 15 yeni dış hat rotasına uçuş yapacak.

2023 yılında 90 uçaklık yeni Boeing siparişi veren Sun Express, "Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülünü kazanırken, 2024 yılında filosunu 77 uçağa çıkarak, şirket tarihinin en geniş uçuş ağına ulaştı. Geçen yıl 15 milyona yakın yolcu taşıyan şirket, bu yılki yaz sezonu için %27'lik bir rezervasyon artışı görüyor.





PAROLA KONFOR VE EMNİYET

Konferansta, Türkiye turizminin büyüyen rolü ve sektöre yapılan altyapı yatırımlarının etkileri tartışıldı. Türkiye'ye artan talep, kültür turizmi, gastronomi ve golf gibi turizmi destekleyen alanlar ele alındı. Avrupa ve Türkiye’den turizm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, sektörün sürdürülebilir büyümeye olan ihtiyacına dikkat çekildi. Konfiransta konuşan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, "35 yıl önce Frankfurt ve Antalya arasında başlayan hikayemiz, bugün 150 milyondan fazla yolcu taşıyarak ‘Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu’ unvanıyla büyümeye devam ediyor" dedi.

CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ise, "35 yıldır konfor, emniyet ve mükemmel hizmet sözümüzü tutarak sektörde fark yaratıyoruz. SunExpress olarak Türkiye ekonomisine ve turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



