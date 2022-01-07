Süneyle ‘sensörlü’ mücadele: Sistem 2 milyar lira tasarruf ettirecek

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da, hububatta ürün kalitesini düşüren süne ile yapay zeka tabanlı sensörle mücadele edilecek. Süne tahmin uyarı sistemiyle, 2 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanacak. Türkiye’de toplam 37 milyon hektar tarım alanının yüzde 57,37’sinde hububat üretiliyor. Bu alandaki üretim yaklaşık 33 milyon tona ulaştı. Üretimin yüzde 59,75’ini buğday, yüzde 17,03’ünü mısır oluşturuyor. Buğdayın ana zararlısı olan süne de verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkiliyor.

Süne

UYARI SİSTEMİ

Bu çerçevede Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM ), süne zarar durumunu önceden tahmin ederken, ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vermek, üreticileri önceden uyarmak ve böylece süne ile mücadelede para, enerji, zaman kaybını ve ilaçların çevreye yaptığı zararı en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş ve uygulamaya aktarılmış tahmin ve uyarı sistemleri üzerinde çalışıyor.

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İLAÇLANAN ALAN AZALDI

Süne, tarlaya geldiği zaman çiftçiye, “Şu alanda süne için ilaçlama yapın” uyarısı geliyor. Böylece zamanında ve sadece ihtiyaç duyulan alanda ilaçlama yapılıyor. Süne için ilaçlanan alan 30 milyon dekardan 3 milyon dekara düştü. Buğdayda süne mücadelesinde kullanılmak üzere geliştirilen tahmin uyarı modeli pilot olarak Konya’da geçen yıl denendi. Sistemin daha sonra Orta Anadolu Bölgesinde ardından ise diğer bölgelerde uygulanması amaçlanıyor.

YÜZDE 80 TASARRUF

Gerekli altyapı ve eğitimler tamamlandığında süne ile mücadele giderlerinde yüzde 75-80 arasında tasarruf sağlanacak. Süne mücadelesinin ülke ekonomisine katkısının ise 2 milyar 245 milyon TL olması hesaplanıyor. Sistem ile sünelerin kışladıkları alandan buğday tarlalarına göç seyri ve buğday başaklarında ilk kez görülmeleri ile işlemeye başlıyor. Uzaktan sensör ve kameralarla tespit edebilecek, yapay zekaya dayalı sistemde doğa koşullarında süne doğrulama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmayla, Süne Tahmin Uyarı Sisteminin, görüntü ile entegrasyonuyla, süne mücadelesinin daha az sayıda personel ve daha düşük maddi kaynakla yürütülmesi planlanıyor.

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Yararlı böceklere 6,5 milyon fidan

Süne ile mücadele kapsamında yararlı böcekler de kullanılıyor. 2006-2020 döneminde 46 milyon 319 bin 210 parazitoit üretilip salındı. Salınan parazitoitlerin yaşayabileceği ekosistemi oluşturmak amacıyla doğada yeşil alan oluşturuldu ve 6 milyon 400 bin fidan dikildi.