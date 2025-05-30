Suriye’de 7 milyar dolarlık enerji yatırımı

Suriye’de büyük ölçekli elektrik üretim projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla, Türkiye’den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD’den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın huzurunda, imzalanan anlaşma kapsamında Kalyon Holding ve Cengiz Holding’in de aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Suriye’nin Traifawi, Zayzoun, Deir-Azzour ve Mehardeh bölgelerinde toplam 4 bin megavat kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralleri, ayrıca Wedian Alrabee bölgesinde bin megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

35 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Projeye konu olan santrallerin kademeli olarak devreye alınması öngörülüyor. Doğal gaz santrallerinin üç yıl içerisinde tamamlanması, güneş enerjisi santralinin ise yaklaşık iki yıl içinde devreye alınması hedefleniyor. Bu büyük ölçekli yatırım, yalnızca Suriye’nin enerji arz güvenliğini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ve bölgesel kalkınma vizyonuna da güçlü bir katkı sağlayacak. Toplamda 5 bin megavat kurulu güce sahip santrallerin tamamlanmasıyla birlikte, yıllık yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi öngörülüyor. Bu sayede; Suriye’nin elektrik ihtiyacının çok önemli bir bölümünün karşılanması planlanıyor.

BÖLGEMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, imza töreninde yaptığı konuşmada “Bugün, Suriye'deki enerji ve elektrik sektöründe bir dönüm noktasını temsil eden tarihi bir ana tanıklık ediyoruz; bu önemli sektördeki harap olmuş altyapıyı yeniden inşa ediyoruz. Bu mutabakat, enerji sektöründe bölgesel iş birliğini ve entegrasyonu güçlendiriyor, temiz ve yenilenebilir enerji projelerini teşvik etmemize yardımcı oluyor. Aynı zamanda; bu önemli projede yer alan her biri sektöründe lider olan şirketlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Suriye’nin enerji arzına katkı sunacağız

Suriye Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen imza töreni sonrasında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, önümüzdeki 3 yılda 1 milyar doları aşkın yatırım planladıkları bilgisini paylaştı. Romanya’daki yatırımlarımızın ardından, şimdi de komşu ülke Suriye’de, kapsamlı bir projede yer aldıklarının altını çizen Kalyoncu, “Sahip olduğumuz mühendislik gücümüz, yönetim tecrübemiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla Suriye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinin, bölgesel kalkınmaya ve istikrara destek olacağına inanıyor, tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.







