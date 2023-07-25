Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye 50 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı

Konuya ilişkin bilgi veren Orient İnternational İnvest Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan, “Körfez ülkeleri Türkiye’ye güveniyor. Şirket olarak başlangıçta 50 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdik” dedi.





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ardından sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan iş forumları iki ülkenin önde gelen iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. 450’nin üzerinde iş insanının katılımıyla düzenlenen forumlarda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yeni fırsatlar ve yüksek potansiyele sahip sektörlere yapılacak büyük yatırımlar ele alındı.





ARAP DÜNYASI ROTASINI TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ





Konuya ilişkin bilgi veren Orient İnternational İnvest Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan, “Körfez ülkeleri Türkiye’ye güveniyor. Şirket olarak başlangıçta 50 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdik. Yapılan toplantıda da gördük ki yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de ülkemize toplamda 800 milyar dolarlık bir yatırım bekliyoruz" diye konuştu.





Arap ülkelerinin yatırım için Türkiye’yi tercih ettiklerini belirten Demirhan, “Baktığımızda Körfez ülkeleri ve dünyadaki birçok insanın güven limanı olarak gördüğü tek ülke Türkiye. Türkiye şu anda Körfez ülkelerinden çok fazla talep görüyor. Ülkemizdeki mühendislik, inşaat sektörü, sanayinin kalkınması, ülkedeki üretimin Avrupa’daki duruşu ve artışından dolayı Arap dünyası yönünü Türkiye’ye çevirdi” ifadelerini kullandı.





“İLK ETAPTA ÜLKEMİZE 50 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRİŞİ OLACAK”





Yapılan anlaşma ile ilk etapta Türkiye’ye 50 milyon dolar döviz girişinin olacağını ve bunun ilerleyen dönemlerde artacağını belirten Demirhan, “Yapmış olduğumuz anlaşma ile Türkiye’nin gayrimenkul sektörü canlanacak. Bu anlaşmalar ülkemizin kalkınışı konusunda önemli rol oynuyor. Attığımız imzayla ilk aşamada ülkemize 50 milyon dolarlık bir giriş olacak. Yakın zamanda Körfez ülkelerinden 400 milyon doları bulacak bir yatırım da gerçekleşecek. İstediklerini buldukları tek ülke Türkiye olarak görüyorlar. Körfez ülkelerinin sermayesi çok önemli. Hükümetimiz Körfez ülkelerindeki sermayeyi Türkiye’ye çevirmek için çok çalışıyor, bunun meyvelerini önümüzdeki 5 yıl içinde alacağız” şeklinde konuştu.





"TÜRKİYE’YE KÖRFEZ BÖLGESİNDEN 5 SENE İÇERİSİNDE 800 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GİRECEK"





Körfez bölgelerindeki ülkelerin Türkiye’ye ilgi duyduğunu belirten Demirhan, “Özellikle Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bu bölgeden gelen sermaye bizim için önemli. 5 yıl içerisinde Türkiye dünyanın en iyi ekonomiye sahip 5 ülkesinden birisi olacak. Suudi Arabistan’da 2 trilyon dolarlık inşaat sektörü var. Yeni yapılan Kızıldeniz Projesi, Neon Projesi gibi büyük projeler var. Ülke olarak bu projelerin yüzde 50’sini alabilecek kapasiteye sahibiz. Eminim ki bu projeleri bize verecekler. Körfez ülkeleri bu tarz işlerde işi bilen ülkelere vermeyi istiyorlar. Burada da son 20 yılda büyük gelişme kaydeden Türkiye ilk sırada rol oynuyor. Türkiye ilişkileri iyi yönetebilen iyi mühendislere ve müteahhitlere sahip bir ülke. Bu projelerde söz konusu olan 2 trilyon doların yarısını biz aldığımız zaman sanayimiz de canlanır, piyasamız da canlanır, mühendislik ve müteahhitlik sektörümüz de iş daha çok iş yapar. Türk işçilerinin de orada istihdamı olacak. Bu şekilde düşünebileceğimiz tüm Türk malı ürünleri orada yer alacak. 5 sene içerisinde Türkiye’ye Arap sermayesinden minimum 800 milyar dolar para girecek” ifadelerini kullandı.





"TRAKYA BÖLGESİ ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK MERKEZ OLACAK"





Trakya bölgesine lojistik yatırımı planlandığını belirten Demirhan, “Trakya bölgesini önemli bir lojistik merkezi olacak. Dünya Körfez ülkelerinin peşinde onlar da bizim peşimizde olacak. Körfez ülkeleri Türkiye’nin bilgi ve becerisine talip. Yapmış olduğumuz anlaşmayla körfez ülkelerindeki Arapların Türkiye’deki arazi yatırımları ve üzerine yapacakları dev projelerle ilgili. Özellikle Trakya bölgesinde lojistik alanlarının yapılmasıyla ilgili. Çünkü Trakya bölgesi Avrupa’ya çok yakın bir yer. Bu bölgeyi bir lojistik üssüne çevireceğiz. Körfez’deki iş adamlarıyla görüştüm. Türkiye’deki yatırım olanaklarını sürekli soruyorlar. İran’da trilyon dolarlık bir yapılanma düşünülüyor aynı şekilde Suriye ve Irak için de düşünülüyor. Bu yapılanma içerisinde herkesin gerekli duyduğu, sanayisinin iyi olduğu, ürün gamının geniş olduğu tek ülke Türkiye. Bu şekilde Türkiye’nin sanayisinde ihracat artışı olacak. Çünkü ürünlerin hepsini Türkiye’den tedarik edebilecekler” açıklamasında bulundu.



















