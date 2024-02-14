Suudi Arabistan’la yatırım zirvesi

Körfez ülkeleri ile olan ticaret hacmini artırmak için temaslarını artıran Türkiye Suudi Arabistan’dan iş insanlarını misafir edecek. İstanbul’da bir araya gelecek iki ülkenin bakanları ve özel sektör temsilcileri yapılan yatırımların artırılması ve yeni yatırımları konuşacak. .

Bankacılıktan turizme, havacılıktan madenciliğe kadar birçok alanda görüşmeler yapılacak Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım, Turizm ve İş Forumu'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ve Turizm Bakanı Ahmed Bin Aqil Al-Khateeb de katılacak. Hem bakanlar düzeyinde hem de özel sektör temsilcileri ile yapılacak görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalanması da bekleniyor. Suudi Arabistan’dan gelecek olan 122 firmanın arasında ülkenin en büyük şirketleri de yer alacak. Saudi Aramco, Saudi National Bank, Riyad Bank, Saudi Airlines ve Suudi Arabistan liginin isim sponsoru ROSHN Real Estate firması da bulunuyor. Ayrıca Suudi yetkililere Türkiye’deki yatırımların artırması için kamu - özel iş birliği (KÖİ) modeli ve İstanbul Finans Merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılacak.