Tahıl üssü konumuna geldik

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin tahıl koridoruyla birlikte dünyanın tahıl üssü konumuna geldiğini söyledi. Tahıl koridorunun en kritik yönünün dünya buğday arzına sağladığı katkı olduğuna dikkat çeken Ulusoy, “Yapılan yorumlar arasında, doğal gazdaki gibi, Türkiye’nin ürünlerin indirildiği, depolandığı ve tekrar gönderildiği bir transit nokta olarak kullanılması da var. 8,5 milyon tonluk lisanslı depo kapasitesiyle Türkiye’nin bunu yapabilecek yeterli altyapısı var” şeklinde konuştu.

Eren Günhan Ulusoy

91 ÜLKEYE İHRACAT

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı olan Ulusoy, Samsun’da 50. Yıl Üretim tesisinde gazetecilerle bir araya gelerek şirketi yatırım ve hedeflerini paylaştı. 91 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Ulusoy, 2029 yılında Türkiye’nin en büyük tarımsal sanayi ve gıda şirketi olmayı hedeflediklerini paylaştı. Ulusoy, “Bugün Ulusoy Un’un Samsun’da 2085 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün, Aydın’da 640 ton/gün ve Ankara’da 800 ton/gün olmak 4 üretim tesisinde 3bin 925 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası bulunuyor. Depolarımız 300 bin tondan fazla tahıl kapasitesine sahip” dedi.

REKLAM

Eren Günhan Ulusoy, 2022'de Söke Un'u satın aldıklarını hatırlatarak, Söke Un’un da halka arz edileceğini belirtti. Ulusoy açıklamasında, "Türkiye’nin Borsada işlem gören tek ve en büyük un üreticisi Ulusoy Un olarak, Samsun Organize Gıda Sanayi’de hayata geçirdiğimiz son teknoloji ile donatılan 50. Yıl Üretim Tesisi birlikte, buğday işleme kapasitemizi 900 ton/günden 3 bin 925 ton/güne çıkardık" dedi.