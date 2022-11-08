Ekonomi Tahıl üssü konumuna geldik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tahıl üssü konumuna geldik

Ulusoy Un ve IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, gıda kriziyle ilgili atılan adımlara dikkat çekerek, Türkiye’nin tahıl koridoruyla birlikte dünyanın tahıl üssü konumuna geldiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Tahıl üssü konumuna geldik
Son teknolojiyle donatılan tesis.

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin tahıl koridoruyla birlikte dünyanın tahıl üssü konumuna geldiğini söyledi. Tahıl koridorunun en kritik yönünün dünya buğday arzına sağladığı katkı olduğuna dikkat çeken Ulusoy, “Yapılan yorumlar arasında, doğal gazdaki gibi, Türkiye’nin ürünlerin indirildiği, depolandığı ve tekrar gönderildiği bir transit nokta olarak kullanılması da var. 8,5 milyon tonluk lisanslı depo kapasitesiyle Türkiye’nin bunu yapabilecek yeterli altyapısı var” şeklinde konuştu.

Eren Günhan Ulusoy
Eren Günhan Ulusoy

91 ÜLKEYE İHRACAT

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı olan Ulusoy, Samsun’da 50. Yıl Üretim tesisinde gazetecilerle bir araya gelerek şirketi yatırım ve hedeflerini paylaştı. 91 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Ulusoy, 2029 yılında Türkiye’nin en büyük tarımsal sanayi ve gıda şirketi olmayı hedeflediklerini paylaştı. Ulusoy, “Bugün Ulusoy Un’un Samsun’da 2085 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün, Aydın’da 640 ton/gün ve Ankara’da 800 ton/gün olmak 4 üretim tesisinde 3bin 925 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası bulunuyor. Depolarımız 300 bin tondan fazla tahıl kapasitesine sahip” dedi.

Eren Günhan Ulusoy, 2022'de Söke Un'u satın aldıklarını hatırlatarak, Söke Un’un da halka arz edileceğini belirtti. Ulusoy açıklamasında, "Türkiye’nin Borsada işlem gören tek ve en büyük un üreticisi Ulusoy Un olarak, Samsun Organize Gıda Sanayi’de hayata geçirdiğimiz son teknoloji ile donatılan 50. Yıl Üretim Tesisi birlikte, buğday işleme kapasitemizi 900 ton/günden 3 bin 925 ton/güne çıkardık" dedi.

İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı: En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı
EKONOMİ
İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı: En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı
Tacizi itiraf etti görevden çekildi

Tacizi itiraf etti görevden çekildi

​Fransa bu haberle çalkalanıyor.
Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı

Fenerbahçe
10 kişiyle kazandı

​Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın penaltı golüyle galip geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Health Türkiye’ adı altında küresel bir markaya oluyoruz

​6.5 ile 7.2 arasında deprem tehlikesi: O fay hattı kırılacak!

​Kars-Erzurum arası ulaşım 25 dakikaya düştü.

​Orduya 'Hazır ol' emri vermişlerdi: NATO iki ülkeye çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucu iftirasına sert tepki.

​Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.