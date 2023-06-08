Tahılda ‘taban fiyat’ yüzleri güldürdü

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatı ekmeklik buğdayda 8 bin 750 lira, arpada ise 7 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere buğdayda ton başına 1.000 lira, arpada ise ton başına 500 lira destek verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tahıl taban fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yeni Şafak’a konuşan Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, fiyatın belirlenmesinin ardından kendi odasına bağlı çiftçilerle görüştüğünü ve olumsuz geri dönüş almadığını söyledi. Kaya, “Çiftçilerimizin tamamı belirlenen fiyatın doğru fiyat olduğu görüşünde. Bu yıl çiftçilerimiz her yıla oranla 1 buçuk kat ekim gerçekleştirdi. Ekim fazla olduğu ve fiyat iyi belirlendiği için de çiftçi bu yıl para kazanacak” şeklinde konuştu.

Çiftçilerin beklediği rakamın üzerinde bir alım fiyatı açıklandığını söyleyen Konya Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu da, “Çiftçilerle yaptığımız değerlendirmeden alınan fiyatın çok olumlu olduğu yönünde sadece girdi maliyetlerinin yükselmemesi en büyük temennimiz. Girdi fiyatları yükselmezse üretici 2024 yılında üretim için daha fazla bütçe ayıracak” açıklamasında bulundu.

BU FİYATLAR KÜRESEL PİYASANIN ÜZERİNDE

Buğdayın anavatanı olan Konya’da çiftçilik yapan Murat Yağız, çiftçinin beklentilerinin üzerinde bir rakam açıklandığını vurguladı. Yağız, “Türkiye’de hububat bu fiyatlarla dünya borsalarının önünde bir alım fiyatına ulaştı. Yeni rekolte rekorları gelecektir” ifadelerini kullandı.

BUĞDAYDA REKOR YOLDA

Samsun’da çiftçilik yapan Bilal Kayhan ise, “Fiyatların doğru belirlenmesi ile gelecek dönemlerde bölgemizde üretim çok daha iyi yerlere gelecek” dedi. Ankara Nallıhan’da çiftçilik yapan Ozan Aksoy da, belirlenen fiyatın her kesimin ihtiyacını karşılayacak bir fiyat olduğuna vurgu yaptı. Aksoy, “Hasat zamanı tüm ürünler doğru fiyattan satılırsa çiftçi gelecek yıla daha iyi hazırlanır” şeklinde konuştu. Çorumlu üretici Mehmet Sait Özbek, dolu ya da bir afet yaşanmaması halinde bu yıl buğdayda rekolte rekorları beklediklerini söyledi. Özbek, “Her geçen yıl üretim artıyor. Bu yıl belirlenen fiyatlar ile üreticiler daha fazla üretim için çabalayacak” dedi.

Çiftçilerin beklentisi karşılandı

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, açıklanan müdahil alım fiyatıyla çiftçilere yüzde 35’lik refah payı verildiğini söyledi. Taşpınar, “İç piyasa ve dünya fiyatlarının üzerinde açıklanan hububat müdahil alım fiyatları üreticinin beklentileri doğrultusunda kabul gördü, üretici açıklanan fiyattan memnun” şeklinde konuştu. Ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira olarak açıklanan alım fiyatının dünyadaki fiyatların neredeyse iki katı olduğunu belirten Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan ise, hem çiftçinin hem de tüketicinin korunduğunu dile getirdi. IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy da, “Açıklanan taban alım fiyatları ve 1.000 TL’lik destek piyasa beklentisini karşılamış durumda. Yapılan artış, maliyet artışlarını karşılayacak düzeyde” dedi.

Üreticinin yüzyılı başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda üretim ve üretici odaklı bir yüzyılın başladığını belirtti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda atılacak adımları sıralayan Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi: “Yeni dünyanın yeni üretim normallerini Türkiye Yüzyılı’nda bizler yazacağız. Avrupa’nın en büyük tarımsal hasılaya sahip ülkesi Türkiye yazacak. Kazanan üreticimiz olacak. Kazanan güvenli ve makul fiyatla gıdaya erişen tüketicimiz olacak. Kazanan Türkiye olacak. Üretimin ilk aşamasından son tüketim kademesine kadar planladığımız yapısal adımları tek tek gerçekleştireceğiz. Gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atacağız. Gıda ile ilgili enflasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldıracağız.”







