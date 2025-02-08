Tahmini artırdı suçu kamuya attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükselttiklerini açıklarken, revizyonun sebebini kamu zamları ve gıda fiyatlarındaki artış olarak gösterdi. Yılın 1. Enflasyon Raporu dün İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Karahan, burada yaptığı sunumda 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz” dedi. Enflasyon beklentisindeki revizyonun gevşeme sinyali taşımadığını vurgulayan Karahan, "Para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

PARA POLİTİKASININ ETKİ ALANI DIŞINDA

Enflasyon tahmini revizesinde para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurların belirleyici olduğunun altını çizen Karahan, şunları kaydetti: "Güncellemenin detaylarına baktığımızda öne çıkan unsurlardan biri TÜFE sepeti hizmet grubunun ağırlığındaki artış oldu. Bu değişiklik bir önceki tahminimizi 0,8 puan yukarı çekti. Gıdanın etkisi 0,5 puan oldu. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanan 1,7 puanlık güncellemenin önemli kısmında ise sağlık muayene katılım paylarının artışı var. Ocak ayında hizmet fiyatları kamu ve özel sektör sağlık kalemi öncülüğünde yüzde 10,3 ile belirgin bir artış gösterdi. Resmi sağlık muayene katılım paylarında 2017'den beri ilk defa artışa gidildi. Yüksek oranda gerçekleşen bu artışın ocak ayı tüketici enflasyonuna etkisi 0,6 puanı buldu."

TÜRK LİRASI'NA GÜVEN REZERVLERE YANSIYOR

Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk Lirası’na olan güveninin artmasının rezervlere olumlu yansımaya devam ettiğini dile getiren Karahan, "31 Ocak itibarıyla brüt rezervimiz 166 milyar dolara, Swap hariç net rezervlerimiz, yurt içinde yaptığımız TL karşılığı döviz swapları da dahil, 65 milyar dolara çıktı" diye konuştu.

CARİ AÇIKTA İYİLEŞME

İç talepteki dengelenmeyle uyumlu olarak cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşme gerçekleştiğine dikkati çeken Karahan, "2024 yılının üçüncü çeyreğinde, cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,7 seviyesine geriledi. Dördüncü çeyrekte de birikimli cari açığın benzer seviyelerde seyretmiş olduğunu tahmin ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

OTO PİLOTTA DEĞİLİZ

Karahan, faiz indirimlerine 250 baz puanlarla devam edilip edilmeyeceği sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz, veri odaklı gidiyoruz, belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz ama ihtiyatlıyız. Görünümün bozulması durumunda her türlü seçeneği, adımların büyüklüğünü değiştirmek ya da durmakta dahil olmak üzere değerlendiririz."







