Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Takside Avrupanın en ucuz tarifesine sahibiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Takside Avrupa'nın en ucuz tarifesine sahibiz

Taksiciler Esnaf Odası, haziran sonu zam yapmaya hazırlanıyor. Beklenen olursa İstanbul'da 5 km mesafede taksi ücreti yaklaşık yüzde 34 zamlanacak. Türkiye mevcut durumda Avrupa'da taksinin en ucuz olduğu ülke konumunda. Fiyat artışının gerçekleşmesi halinde ise bu bedel 3 euro artmış olacak.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'de Uber'in yasal engellerle Vito ya da XL olarak bilinen taşımacılık hizmetinden vazgeçip sadece taksilerle çalışmaya başlamasının ardından taksi plaka fiyatları yeniden prim yaptı.

UBER GİTTİ, PLAKA FIRLADI

Tartışmalar sürerken, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirterek 23 Haziran seçimlerinin ardından, haziran sonunda taksi ücretlerine zam geleceğini belirtmişti.

Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL'den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.

2 senedir zam uygulanmayan taksi ücretlerinde böylelikle 5 kilometrelik mesafe yüzde 34 zamlanacak. Örneğin, Taksim'den Zincirlikuyu'ya gidecek bir İstanbullu 16.5 TL yerine minimum 22.25 TL ödeyecek.

Taksi plakalarına 400 bin TL'lik doping
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Taksi plakalarına 400 bin TL'lik doping

PEKİ DÜNYA GENELİNDE TAKSİ ÜCRETLERİNDE DURUM NE?

Habertürk'ün haberine göre; Bazı vatandaşlar düşük standartta hizmet aldığını ve ücretlerin zaten yüksek olduğunu belirtirken taksi esnafı özellikle yakıt giderlerini ön plana çıkarıyor. Hizmetin çok ucuz olduğunu belirten taksiciler arasında bu nedenle asıl müşterilerini kaybettiklerini söyleyenler dahi var.

  • Taxi2airport verilerine göre 5 km'lik mesafe dikkate alındığında gelişmiş ülkelerdeki ücretlerle gelişmekte olanlar arasındaki en yüksek makas 17,5 kat.

EN PAHALI TAKSİ ÜCRETİ İSVİÇRE'DE

Dünyada taksi ücretinin en pahalı olduğu ülke açık ara İsviçre. Haziran ayı fiyatlarına göre 22.68 euro ödeyen İsviçreliden sonra taksiye en yüksek ücreti 15.64 euro ise Japonlar ödüyor.

Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde ise müşteriler 5 km'lik mesafe için ortalama 10 ila 15 euro arasında harcama yapmak zorunda.

Gelişmekte olan ekonomilerde ise en düşük ücret Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya gibi Asya - Pasifik ülkelerinde ve 2 euronun altında. Onları 1.80 euro ile Meksika ve 2.24 euro ile Türkiye takip ediyor.

  • Türkiye mevcut durumda Avrupa'da taksinin en ucuz olduğu ülke konumunda. Zam geldiği takdirde İstanbul için bu bedel 3 euro üzerine çıkacak.

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