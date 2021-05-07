Tam kapanmada onlar yine görev başında

Tam kapanma tedbirleri öncesi şehrin birçok noktasında trafik ve insan hareketliliği yoğun şekilde izlenirken, akşam saatlerinde vatandaşın evlere çekilmesiyle sessizliğe bürünen şehrin sokakları ışıl ışıl görüntülendi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için elektrik şebekesini 7/24 uzaktan izleyerek kontrol ederken, 186'ya düşen ihbarlara da hızlıca müdahale etti.

UEDAŞ Hakkında

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 01.09.2010 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Limak Holding bünyesinde hizmetlerine başladı. Temel hizmet olarak; iletim noktalarından aldığı elektriği vatandaşlara perakende olarak dağıtmakla görevli olan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin, çalışma esasları EPDK tarafından belirlendi. Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ; 35 bin 501 kilometrelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin otomotiv merkezi Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 3 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak altyapısını geliştirme ve daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.