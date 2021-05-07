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Ekonomi Tam kapanmada onlar yine görev başında
BURSA İŞ DÜNYASI

Tam kapanmada onlar yine görev başında

Koronavirüs salgınını yavaşlatma ve vaka sayılarını düşürmek için alınan 17 günlük tam kapanma tedbirleri 29 Nisan saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başladı. Bursa’da sokaklar, caddeler tenha bir hale bürünürken enerji sektörü çalışanları ise şehrin her noktasında nöbetteydi. Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren ve bölgeyi 500 bin lamba ile aydınlatan UEDAŞ, yeni kararların açıklanmasıyla birlikte tüm tedbirleri alarak sahadaki enerji nöbetini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tam kapanmada onlar yine görev başında
UEDAŞ enerji nöbetini sürdürüyor.

Tam kapanma tedbirleri öncesi şehrin birçok noktasında trafik ve insan hareketliliği yoğun şekilde izlenirken, akşam saatlerinde vatandaşın evlere çekilmesiyle sessizliğe bürünen şehrin sokakları ışıl ışıl görüntülendi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için elektrik şebekesini 7/24 uzaktan izleyerek kontrol ederken, 186'ya düşen ihbarlara da hızlıca müdahale etti.

UEDAŞ Hakkında

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 01.09.2010 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Limak Holding bünyesinde hizmetlerine başladı. Temel hizmet olarak; iletim noktalarından aldığı elektriği vatandaşlara perakende olarak dağıtmakla görevli olan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin, çalışma esasları EPDK tarafından belirlendi. Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ; 35 bin 501 kilometrelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin otomotiv merkezi Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 3 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak altyapısını geliştirme ve daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.

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