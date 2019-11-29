TANAP'ta tarihi gün

Açılış 7 ülkeden üst düzey temsilciyle gerçekleşecek. Tören yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da gerçekleşecek.
7 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM
Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis törende ülkelerini temsil edecek.