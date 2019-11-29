TANAP'ta tarihi gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bor karbürü üretimine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Bor madenini gerçek anlamda değerlendirecek çalışmaları biz yaptık. Önceden ham madde olarak satılan boru aldık, işledik, şimdi bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız üretim merkezini hazırlıyoruz. Eskiden 1 liraya sattığımız Bor'u, işlenmiş hali ile 100 liraya alıyorduk, şimdi bunu biz işleyeceğiz.' diye konuştu.