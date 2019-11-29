Ekonomi TANAPta tarihi gün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TANAP'ta tarihi gün

TANAP Projesi’nde yarın tarihi bir gün yaşanacak. TANAP’ın Avrupa bağlantısının açılış töreni ile birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
TANAP
TANAP

Açılış 7 ülkeden üst düzey temsilciyle gerçekleşecek. Tören yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da gerçekleşecek.

7 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis törende ülkelerini temsil edecek.

TANAP Avrupa'ya gaz vermek için hazır
EKONOMİ
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