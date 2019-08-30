TANAP’tan yaban hayatına destek

TANAP Projesi kapsamında verilen ve ÇED Raporu taahhütlerinden biri olan “yaban hayatını korumak ve vahşi hayvanların gözlemi, rehabilitasyonu” çalışmalarında kullanılmak üzere, memeli hayvanlar ve kuşlar için kafes yapımı süreci tamamlandı.

Farklı ebatlarda ve Türkiye’de ilk kez tasarlanan 10 adet memeli ve 10 adet kuş kafesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kafeslerin üretime konu tüm unsurları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile paylaşılırken, ilgili kurumda veri tabanı da oluşturuldu. TANAP’ın ürettiği kafesler, gelecekte Anadolu’nun herhangi bir noktasında ihtiyaç olması halinde model oluşturan tasarımlar sayesinde hızlıca üretilebilecek.