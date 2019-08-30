Ekonomi TANAPtan yaban hayatına destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TANAP’tan yaban hayatına destek

TANAP doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmaları ve Türkiye’de çevre yönetiminde hayata geçirdiği birçok yeni uygulama ile ulusal ve uluslararası standartları belirleyen rolünü sürdürmeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TANAP Projesi kapsamında verilen ve ÇED Raporu taahhütlerinden biri olan “yaban hayatını korumak ve vahşi hayvanların gözlemi, rehabilitasyonu” çalışmalarında kullanılmak üzere, memeli hayvanlar ve kuşlar için kafes yapımı süreci tamamlandı.

  • Farklı ebatlarda ve Türkiye’de ilk kez tasarlanan 10 adet memeli ve 10 adet kuş kafesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kafeslerin üretime konu tüm unsurları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile paylaşılırken, ilgili kurumda veri tabanı da oluşturuldu. TANAP’ın ürettiği kafesler, gelecekte Anadolu’nun herhangi bir noktasında ihtiyaç olması halinde model oluşturan tasarımlar sayesinde hızlıca üretilebilecek.

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