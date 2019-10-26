Ekonomi Tanesi 43 bin TLden icradan satılık 34 adet Rolex marka saat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tanesi 43 bin TL'den icradan satılık 34 adet Rolex marka saat!

Gümrük kapılarında ele geçirilen ürünler icradan ihale ile satışa çıkarılıyor. Bu ürünlerden biri ise dünyanın en pahalı saatlerinden biri olarak bilinen Rolex marka saat oldu. Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tanesi 43 bin TL'den 34 adet Rolex marka saat için ihaleye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gümrük muhafaza ekipleri, hem havalimanı hem de karayolu gümrüklerinde kaçakçılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda her yıl milyonlarca liralık on binlerce ürün yapılan operasyonlarda ele geçiriliyor.

Büyük çaplı kaçakçılık operasyonlarının yanı sıra yolcu beraberinde gelen birçok eşyaya yönelik de kapılarda denetimler gerçekleştiriliyor.

İCRADAN SATIŞA ÇIKARILIYOR

İşte bu denetimlerde gümrüksüz giriş yaparken yakalanan mallar da yılın bazı dönemlerinde icra yoluyla satışa çıkarılıyor.

  • Bu denetimlerde en çok yakalanan ürünlerden biri de lüks kol saatleri.. Rolex marka saatler ise bunların başında geliyor.

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34 ROLEX SATILACAK

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi toplam 1 milyon 451 bin 278 TL değerindeki 34 adet Rolex marka saat için ihaleye çıktı.

İlk ihale 18 Kasım 2019 tarihinde saat 13.40’ta Yeni İstanbul Havalimanı, S Sistem Lojistik Hizmetleri A.Ş. Gümrük Kargo Binası, Yeniköy Mah., Nuri Demirağ Cd.No:49 Arnavutköy/İstanbul adresinde yapılacak.

İhale ilanı.

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