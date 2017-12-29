EkonomiTanesini 75 kuruştan günde 100 tane satıyor
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Tandır ekmeği nasıl üretilir? Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu

Tanesini 75 kuruştan günde 100 tane satıyor

Evinin yan tarafına yaptığı tandırda pişirdiği ev ekmeği satarak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Ayşe Kızılkaya, kimseye muhtaç olup el açmamak için bunu yaptığını söyledi. Kızılkaya, yaptığı ekmekleri 75 kuruşa satarak geçimini sağlıyor.

Haber MerkeziIHA
Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu.
IHA
Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu.
Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu.
IHA
Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu.
Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu.
IHA
Tandır ekmeği geçim kaynağı oldu.

Ayşe Kızılkaya fırında satılan ekmekten daha ucuz ekmek sattığı için mahallelilerden büyük rağbet görüyor. Siirt’te fırında ekmek 1 liraya satılırken, Ayşe Kızılkaya tandırda yaptığı ekmeği 75 kuruşa satıyor. Ekmek yapıp satarak geçimini sağlayan Ayşe Kızılkaya, “Hiç bir gelirim olmadığı için tandırda ev ekmeği yapmaya başladım. Yaptığım ekmekleri beğenen mahalledeki komşularım ununu, mayasını, susamını, yumurtasını, getiriyor. Ben de ekmek yapıyorum. Karşılığında cüzü bir ücret alıyorum. Başkalarına el avuç açıp dilenmektense alın teri dökerek ekmeğimi kazıyorum. Yaptığım ekmekleri mahalledeki komşularıma satıyorum” dedi.

Ayşe Kızılkaya’nın komşusu olan Hanife Balık, tek başına kiralık evde yaşayan Ayşe teyzenin tek gelirinin ekmek satarak kazandığı para olduğunu söyledi. Balık, "Ayşe teyze tek başına bu evde kirada kalıyor. Geçimini ekmek yaparak sağlıyor. Onun haricinde bir geliri yok. İlçede ekmek isteyenlere ekmek pişiriyor. Günde iki tandır ekmek yapıyor. Her tandırda 50 tane ekmek yapıyor” diye konuştu.

Yaz kış demeden her sene Ayşe teyzenin odunlarını kıran Mehmet Murat Oğuz adlı vatandaş, “Aslen Tilloluyum. Siirt’te yaşıyorum. Ayşe teyzenin kimsesiz olduğunu bildiğim için her sene odunlarını kırmaya geliyorum. Eksik olan erzaklarını alıyorum. Kimsesi yok kocası 10 yıldır vefat etmiş. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emeğimin karşılığı olarak Ayşe teyzenin hayır duasını alıyorum. Duyarlı vatandaşlarımızın da Ayşe teyzeye yardımda bulunmasını istiyorum” dedi.

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