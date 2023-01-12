Ekonomi Tapuda harç yüzde 1 olsun talebi Rayiç bedel sorunu çözülür
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tapuda harç yüzde 1 olsun talebi: Rayiç bedel sorunu çözülür

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan; konut rayiç bedeli üzerinden alıcı ve satıcıdan alınan yüzde 2’şerlik tapu harcının 1’e düşürülmesini talep etti. Bu sayede, piyasada fiyat dengesinin sağlanacağına dikkat çeken Taylan, yeniden değerleme vergisinin bir defaya mahsus alınmamasını da istedi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Tapuda harç yüzde 1 olsun talebi: Rayiç bedel sorunu çözülür
​Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı konutta ‘rayiç bedel’ konusunda Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu’ndan iki öneri geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı konutta ‘rayiç bedel’ konusunda Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu’ndan iki öneri geldi. Başkan Hacı Ali Taylan, alıcı ve satıcıdan alınan yüzde 2’şerlik tapu harcının 1’e düşürülmesini ve yeniden değer artış vergisi diye isimlendirilen verginin alınmamasını önerdi. Yeni Şafak’a konuşan Taylan, konut alım satımında vatandaşların da rayiç bedelini düşük göstermekten rahatsız olduğunu dile getirdi.

FİYAT ARTIŞLARINA ÇARE OLABİLİR

Taylan, “Yüzde 2 alıcı yüzde 2 satıcı olmak üzere toplamda yüzde 4’lük bir tapu harcı ödeniyor. Dolayısıyla bu tapu harçlarının yüzde 1’lere kadar düşürülmesi gerekiyor. Bu şekilde yüksek tapu harcı ödemeyecek vatandaş aldığı taşınmazı satış rakamından gösterecektir” dedi. Taylan ayrıca, iki yıl önce alınan bir gayrimenkulün bugün satılmak istendiğinde enflasyon ve farklı nedenlerden dolayı fiyatının aşırı yükseldiğini ve buradan da yeniden değer artışı vergisi gibi bir vergiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

YENİDEN DEĞERLEME ALINMASIN

  • Taylan, “Yeniden değerleme vergisinin bir defaya mahsus alınmaması ile birlikte sorunlar ortadan kalkar” dedi. Taylan, bu iki sorunun ortadan kaldırılmasıyla bir kontrol mekanizmasına gerek kalmayacağını, vatandaşın gayrimenkulleri gerçek değerinden göstereceğini ve kimsenin de gayrimenkuller üzerinden vergi kaçırmayacağını ifade etti.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU İŞE YARAMADI

2022 yılında yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm internet emlak satış platformlarının BTRANS isimli sisteme gayrimenkul ilan bilgilerini gireceği sistemin pek işe yaramadığını savunan Taylan, “İnternet ilanlarındaki fiyatlar ile Webtapu aracılığı sayesinde karşılaştırmalar yapılacaktı. Ancak pek işe yaramadı, yeni yapılacak düzenlemelerde bu kontroller sıkılaşır ise daha doğru rayiç bedelleri belirlenebilecektir” dedi.

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