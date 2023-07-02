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Ekonomi

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç yarın sona eriyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor. Yapılandırma fırsatından yarın mesai bitimine kadar yararlanılabilecek. Yarına kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak.

07:43 . 2/07/2023 Pazar
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Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi.

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi.

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi. Yarına kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak. Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları... Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi. TRT Haber'in haberine göre, 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

Borç yapılandırmasında bir ilk: 48 ay vade

Bayram tatilinde de başvurular alınabiliyor. İnteraktif vergi dairelerinden başvuru yapılması mümkün olacak.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

Beş milyona yakın mükellef yararlanacak

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.

#Borç yapılandırma
#Vergi
#sigorta prim borcu
#adli ve idari cezalar
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